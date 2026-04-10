Falklands, debate picado sobre minutas ejecutivas sin detalle particular de las votaciones

MLA Jack Ford como presidente de la Asamblea Legislativa recibió un fuerte embate de la prensa por la eliminación en sumarios de las votaciones

El veterano legislador MLA Roger Spink zafo terminando de volcar la prueba de transparencia a los medios locales

El Consejo Ejecutivo, ExCo, de las Islas Falkland ha decidido que las minutas de sus sesiones no serán más del dominio público.

Algo de historia indica que en el 2021 en un claro interés por brindar mayor transparencia a los asuntos relativos a políticas de las Islas, se introdujo en 2022 una enmienda a las Ordenes Permanentes del Consejo Ejecutivo afirmando que “se debía dar consideración a la publicación de las minutas de las sesiones”, y además que sumarios de dichas sesiones del ExCo deben incluir detalles de las votaciones.

Las últimas minutas del ExCo publicadas corresponden a mayo del 2025.

ExCo está integrado por tres miembros, electos entre sus pares de la Asamblea Legislativa para convertirse en el órgano del gobierno de las Islas que establece las políticas a ejecutarse. Está presidido por el Gobernador de Falklands, los tres legisladores elegidos entre sus ocho pares, además de los dos integrantes ex oficio presentes en sesiones de la Asamblea Legislativa (Administrador/a Gerente General de las Islas y el Secretario de Finanzas).

Adicionalmente a un secretario de actas, y si así lo deseen pueden estar presentes en las sesiones de ExCo el Fiscal General de las Islas y el Comandante de las Fuerzas Británicas estacionadas en MPA, a quienes se considera habilitados a hablar sobre cualesquiera de los temas abordados en las sesiones, empero los únicos capacitados a votar, y por tanto decidir en nombre de ExCo son los tres legisladores electos.

La limitación de información anunciada motivó que el semanario de las Islas, Penguin News preguntara a Sulivan House, sede de la Asamblea Legislativa, cuál era la posición oficial en materia de publicación de las minutas.

Se respondió que, “el Consejo Ejecutivo decidió que las minutas no serían más publicadas, tan solo un informe Sumario el cual es el entregado a la Asamblea”.

Insistiendo Penguin News encaró al actual presidente de la Asamblea y autor de dicho informe Sumario, MLA Jack Ford, inquiriendo porque los informes Sumarios del ExCo al Legislativo no incluían el detalle de los votos.

MLA Ford dijo que en efecto “dicho detalle no había sido incluido, pero de ahora en adelante el Sumario del ExCo incluirá si la votación resultó unánime o no. Este detalle no ha sido incluido en los últimos tres Sumarios previos de ExCo, pero si lo será en los futuros”.

Confirmó además y adelantando sobre el nuevo sistema, que no todas las votaciones en las reuniones del Ex Co habían sido unánimes.

El Penguin News entonces solicitó información sobre los votos de esas reuniones en que no se habían hecho públicas, pero la respuesta fue que “es probable tome algún tiempo, motivado por la carga de trabajo que existe en el Legislativo”.

Ampliando sobre el tema, MLA Ford sostuvo que “las Ordenes Permanentes referían a la publicación de minutas con carácter discrecional y no como requerimiento”

Agregó que las minutas de Ex Co serán retenidas de acuerdo a antecedentes con más detalles, y por tanto más eficientes e ilustrativas, en tanto los Sumarios serán publicados como el material primario para que el público se mantenga al tanto de las deliberaciones y decisiones del ExCo.

En cuanto a la nueva modalidad con los Samarios del ExCo a presentarse con carácter permanente a la Asamblea Legislativa, MLA Ford dijo que estos Sumarios junto con la publicación de los propios informes del ExCo brindarán una información más completa y en tiempo, que con el anterior sistema de las minutas. “Se trata del nuevo procedimiento y continuará a ser mejorado a medida que la Asamblea Legislativa avance”

“El nuevo sistema brinda a miembros no integrantes del ExCo la oportunidad de hacer más preguntas y escudriñar las decisiones de ExCo, tal cual se pudo apreciar durante la sesión de la Asamblea Legislativa del mes pasado, que condujo a un debate saludable en un foro público”

Por su parte el legislador MLA Roger Spink sostuvo que no era contrario a la no publicación de las minutas con total exactitud, pues “podría generar cierta retracción en las propias discusiones que tienen lugar en ExCo”

Los antecedentes indican que MLA Spink como integrante del ExCo, cuando la enmienda-recorte aprobada en el 2022, fue uno de los tres miembros permanentes que votaron en favor. Y cuando se le preguntó sobre su voto, MLA Spink en aquel entonces explicó que “no se sentía particularmente entusiasta, y admitió que probablemente ocasionaría problemas”

Cuando ahora se le preguntó cómo la medida de no publicar más las minutas junto a los proclamados objetivos de transparencia y de rendir cuentas, MLA Spink argumentó que “existe un Sumario de lo que aconteció en el ExCo, y eso no es un problema. En cualquier otra democracia no se tienen las minutas publicadas,” tomando como ejemplo a las discusiones en el gabinete del Reino Unido.

Con firmeza retrucó y agregó, “Hay tan solo tres personas en el ExCo, no cuesta mucho charlar con cada una de ellas y saber qué piensan y sus puntos de vista… creo que si aquí tuviéramos una prensa más activa, entonces las cosas serían mucho más transparentes… si la prensa fuera más activa en preguntar sobre la cosas que quieren saber, si es que quieren saber.”