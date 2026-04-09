Fuerza Aérea de Chile realiza por primera vez un reabastecimiento en vuelo a cazas F-35 estadounidenses

La maniobra se ejecutó el 4 de abril en espacio aéreo internacional, mientras los cazas de quinta generación se dirigían a Santiago para participar en la FIDAE 2026

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) completó por primera vez una operación de reabastecimiento en vuelo a dos cazas F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en lo que constituye un hito operativo que demuestra la creciente interoperabilidad entre ambos países y el nivel de modernización alcanzado por la aviación militar chilena.

La maniobra se ejecutó el 4 de abril en espacio aéreo internacional, mientras los cazas de quinta generación se dirigían a Santiago para participar en la FIDAE 2026, la mayor feria aeroespacial y de defensa de América Latina, que se celebra del 7 al 12 de abril en el aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. Un KC-135E Stratotanker del Grupo de Aviación N°10 de la FACh estableció contacto con los F-35A a una altitud aproximada de 26.000 pies y transfirió combustible mediante el sistema de pértiga rígida (flying boom), extendiendo la autonomía de los cazas sin necesidad de escalas intermedias.

Los dos F-35A pertenecen al Demonstration Team del 388th Fighter Wing, con base en Hill AFB, Utah. La FACh señaló que la operación “demuestra interoperabilidad y un alto nivel de apresto de los aviadores militares”, según informó el sitio especializado The Aviationist. El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) calificó la misión como una muestra de “asociación y preparación en el hemisferio occidental”.

El F-35A Lightning II, fabricado por Lockheed Martin, es considerado el caza más avanzado en producción. Su diseño de baja observabilidad radar, sensores integrados de última generación y capacidad de transporte interno de armamento lo convierten en la columna vertebral de la aviación táctica de la OTAN y de varios aliados de Washington. Hasta la fecha se han entregado unas 1.300 unidades a nivel mundial, con otras 400 pendientes de entrega. El costo unitario, incluyendo soporte logístico, oscila entre 200 y 300 millones de dólares.

Si bien los F-35 participaron en la FIDAE 2018 como exhibición estática, esta fue la primera vez que realizaron demostraciones de vuelo dinámicas en cielos sudamericanos. En la edición anterior de la feria, en 2024, el protagonismo había sido del F-22 Raptor.

La capacidad de Chile para sostener operaciones con aeronaves de quinta generación refleja un proceso de modernización militar sostenido durante más de dos décadas, alineado con estándares de la OTAN. La FACh opera actualmente cazas F-16, y el F-35 es el avión que ha venido a reemplazar esa plataforma en buena parte de los países de la alianza atlántica. Analistas de defensa señalan que Chile podría eventualmente considerar la adquisición de F-35 como paso natural en su hoja de ruta de modernización, aunque no se ha anunciado ninguna decisión formal al respecto.

La FIDAE 2026, inaugurada por el presidente José Antonio Kast, cuenta además con la participación de un avión de patrulla marítima P-8 Poseidon de la Armada estadounidense, un transporte C-130J, un dron MQ-9 Reaper y un Airbus A400M de la Fuerza Aérea española. “Valoramos la colaboración internacional. Chile quiere fortalecer las relaciones con el mundo desde el realismo, el respeto y la defensa de sus intereses”, dijo Kast en la apertura, según FlightGlobal.