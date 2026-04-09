Falklands, gobierno acompaña conmemoraciones de veteranos de SAMA82

El Representante Richard Hyslop durante el encuentro con miembros de SAMA 82

El Representante en Londres del gobierno de las Islas Falkland ante el Reino Unido y Europa, Richard Hyslop estuvo presente en la reunión anual de los veteranos de la guerra, que incluye a los combatientes británicos de la Asociación de la Medalla del Atlántico Sur, SAMA, 82.

Al evento y cena anual siguió un fin de semana en Gloucester cumplido los últimos días de marzo.

El Representante Hyslop se dirigió a los miembros de SAMA 82 durante la reunión anual cuando aprovechó para informar sobre los últimos acontecimientos en las Falklands previo a la cena de gala con los veteranos y sus familiares.

A la mañana siguiente hubo un servicio religioso en honor de todos los combatientes en la iglesia de San Juan, en Churchdown, Gloucester. En el ayuntamiento de Gloucester se izó la bandera de la Royal Navy, recordando el inicio de hostilidades y la liberación de las Islas 74 días más tarde.

Hyslop comentó estar encantado de haber asistido a la reunión anual de SAMA82 y el fin de semana en Gloucester, “lo cual fue un verdadero honor poder compartir con tantos veteranos de la guerra de las Falklands y especialmente recordar sus sacrificios durante una muy emotiva misa celebrada en la iglesia de San Juan.

Agregó que también se sentía muy reconfortado que el gobierno de las Islas Falkland mantenga vínculos tan estrechos con los veteranos de la guerra de Falklands y con los miembros de SAMA 82, todos quienes brindaron tanto por la liberación de las Falklands”.

El gobierno de las Islas no solo mantiene lazos estrechos con las organizaciones de ex combatientes, sino además auspicia los viajes a las Islas de los veteranos y de sus familiares, para lo cual cuenta con una residencia específica para acogerlos, Liberty Lodge, la cual fuera inaugurada en febrero del 2009.

Si bien en general los Veteranos son agasajados e invitados a residir en hogares de Isleños agradecidos, también tienen el Liberty Lodge como lugar de reflexión y reunión con otros compañeros.