Falklands elabora Fondo Soberano de Inversiones con los mayores ingresos del petróleo

El legislador MLA Lewis Clifton muy comprometido con asegurar la protección legislativa del Fondo Soberado de Inversiones

El Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland muy pronto se abocará a trabajar en la legislación referida a un Fondo Soberano de Inversión (Sovereign Wealth Fund) la cual en unos tres años será puesto a consideración de la Asamblea Legislativa de las Islas y pretende una administración protegida y prolija de los ingresos generados por el desarrollo de la industria de hidrocarburos.

Según se ha informado dicha legislación se guiará por los 24 principios y prácticas establecidos por el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Inversión, el cual en 2008 reunió a 26 países para discutir dicha temática.

Justamente el documento elevado indica la estructura legal, gobernanza, criterios en materia de inversiones y el uso en general de los fondos acumulados.

Se estima que la industria de hidrocarburos de las Falklands significarán ingresos del orden de más de dos mil millones de dólares en el correr de los treinta años en que se desarrollen las Fases 1 y 2 del yacimiento al norte de las Islas, preservando mediante el Fondo de Inversiones, el crecimiento y estabilidad de la economía de las Falklands tanto en el mediano plazo como para las futuras generaciones.

En efecto en estos días se está desarrollando en las Islas un foro dedicado al desarrollo futuro de las Islas y la expositora más renombrada es Kathy Smith, la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Georgetown, capital de la ex Guyana británica y que a partir del 2015 se ha convertido en potencia petrolera, esperando embarcar un millón de barriles diarios hacia fines de este año, haciendo de la somnolienta ex colonia, la economía más dinámica del mundo con índices de crecimiento, 62% en 2022, 33% en 2023 y 43,6% en 2024. Y Guyana está, en conjunción con dicha Cámara, en el proceso de elaborar y administrar su propio Fondo Soberado de Inversiones.

Al respecto el legislador de las Islas, MLA Lewis Clifton, y uno de los impulsores de la iniciativa de un Fondo Soberano comentó que el nivel de ingresos fiscales a partir del desarrollo de hidrocarburos y todas las actividades conexas ha de ser muy significativo y “estoy muy deseoso de proteger esos fondos generados por la extracción de petróleo del yacimiento de Sea Lion y por extensión de cualquier otro desarrollo petrolero que se materialice en el futuro”.

“Me quiero asegurar que cuando los fondos comiencen a ingresar, no terminen siendo simplemente invertidos porque a alguien se le ocurrió un lindo proyecto en el cual volcar de esos dineros”.

De ahí que el Fondo necesita de protección legislativa, pues no solo en resguardo de la riqueza generada y los beneficios para generaciones futuras, sino también como estímulo para el desarrollo de prioridades nacionales muy necesarias como pueden ser una mayor red de carreteras, o el del sistema aéreo, FIGAS, u otros arreglos de transporte en las Falklands

Por tanto parecería prudente en algún momento, conversaciones detalladas con los administradores del Fondo Soberano de Noruega, el mayor del mundo, y pienso que es los muy pocos muy bien organizados y que nos podrían servir de espejo.