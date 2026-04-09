América Latina enfrenta vulnerabilidad en fertilizantes; IICA y TFI acuerdan plan conjunto ante crisis de Ormuz

La cadena global enfrenta presiones simultáneas: restricciones chinas a la exportación de fosfatos, aranceles de EE.UU. que redujeron las importaciones de nutrientes, y el bloqueo en Ormuz

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Instituto de Fertilizantes de Estados Unidos (TFI) anunciaron una alianza para garantizar el abastecimiento de fertilizantes en el continente americano, en un contexto de disrupciones logísticas y volatilidad de precios agravado por el cierre del estrecho de Ormuz a raíz de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El director general del IICA, Muhammad Ibrahim, se reunió esta semana en Washington con el presidente del TFI, Corey Rosenbusch, para definir líneas de colaboración. Ambas entidades elaborarán conjuntamente informes sobre la situación del abastecimiento de fertilizantes en el hemisferio, que serán presentados ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y otras instituciones públicas y privadas, según un comunicado del IICA.

La iniciativa responde a una vulnerabilidad estructural de la región. América Latina depende fuertemente de la importación de fertilizantes: Brasil, el mayor consumidor regional, importa aproximadamente el 92% de sus necesidades, según datos de la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA). El cierre del estrecho de Ormuz desde el 2 de marzo interrumpió rutas comerciales clave para el suministro de urea y fosfatos provenientes de Medio Oriente y el Golfo Pérsico. Irán produce cerca del 8% de las exportaciones mundiales de urea, y países del Golfo son proveedores importantes de fosfato monoamónico (MAP), un fertilizante cuyas entregas estaban previstas para abril y mayo.

El acuerdo contempla además el desarrollo de una política de comunicación para generar conciencia sobre las vulnerabilidades regionales en materia de fertilizantes y la necesidad de estabilizar el suministro mediante políticas públicas e inversiones de largo plazo.

Una prioridad identificada por el IICA es impulsar la capacidad de producción de nitrógeno dentro del continente. En ese sentido, el instituto promoverá un acercamiento entre el TFI y Trinidad y Tobago, importante productor caribeño de gas natural, insumo esencial para la fabricación de fertilizantes nitrogenados como la urea. La diversificación de fuentes de producción busca reducir la exposición del hemisferio a las crisis geopolíticas que afectan las rutas marítimas tradicionales.

La visita de Ibrahim a Washington incluyó también reuniones con funcionarios del USDA para avanzar en una agenda conjunta de protección del suministro alimentario hemisférico y expansión de oportunidades comerciales agrícolas. El acuerdo entre el IICA y el TFI será formalizado próximamente mediante la firma de un memorándum de entendimiento.

La alianza se produce en un momento en que la cadena global de fertilizantes enfrenta presiones simultáneas: las restricciones chinas a la exportación de fosfatos, los aranceles estadounidenses que redujeron las importaciones de nutrientes durante 2025, y la interrupción del tránsito por Ormuz, que según la IFA afecta particularmente a América Latina y el sur de Asia, las regiones con mayor dependencia de fertilizantes procedentes de Medio Oriente.