QatarEnergy y Chevron se suman a Shell en la exploración petrolera offshore de Uruguay

El offshore uruguayo abarca más de 25.000 kilómetros cuadrados mapeados, divididos en siete bloques denominados OFF-1 a OFF-7

QatarEnergy y Chevron ingresaron formalmente como socias no operadoras en bloques de exploración de hidrocarburos frente a la costa de Uruguay, en áreas operadas por Shell, informó la estatal Ancap. La incorporación de dos de las mayores empresas energéticas del mundo refuerza el interés internacional en el potencial petrolero del offshore uruguayo, un área de frontera exploratoria que ha ganado protagonismo en los últimos dos años.

Según el comunicado de Ancap, las transacciones se concretaron el 25 de marzo. QatarEnergy se incorporó a los bloques OFF-2 y OFF-7, mientras que Chevron ingresó al bloque OFF-7. En ambos casos, Shell mantiene la operación.

Tras la reestructuración societaria, Shell conserva el 70% de participación en el área OFF-2, con QatarEnergy como socia con el 30% restante. En el bloque OFF-7, Shell retiene un 40%, mientras que QatarEnergy y Chevron participan con 30% cada una. Chevron ya tenía presencia en aguas uruguayas: opera el bloque OFF-1 con una participación del 60%, en sociedad con Sintana Energy, que posee el 40% restante.

El offshore uruguayo abarca más de 25.000 kilómetros cuadrados mapeados, divididos en siete bloques denominados OFF-1 a OFF-7. El interés exploratorio se intensificó tras los descubrimientos de TotalEnergies y Shell frente a la costa de Namibia en 2022, dado que ambas regiones comparten similitudes geológicas en la cuenca del margen atlántico sur.

Una campaña de adquisición sísmica 3D comenzó el 26 de marzo en el bloque OFF-1, operado por Chevron, según Offshore Magazine. La campaña, a cargo de BGP Exploration y Viridien, había relevado unos 564 kilómetros cuadrados de datos hasta esa fecha. Las prospecciones buscan confirmar la presencia de estructuras geológicas favorables para la acumulación de hidrocarburos, en un proceso que podría derivar en perforaciones exploratorias en los próximos años.

El avance del offshore uruguayo contrasta con el enfriamiento exploratorio en la vecina cuenca argentina. Shell y QatarEnergy decidieron no solicitar la extensión del segundo período exploratorio en los bloques CAN 107 y CAN 109 frente a Mar del Plata, lo que trasladó el foco de atención de la industria hacia Uruguay.

Ancap señaló que la entrada de QatarEnergy y Chevron “continúa fortaleciendo el interés de la industria petrolera internacional en el potencial hidrocarburífero del offshore uruguayo”. Los programas de trabajo comprometidos en los bloques licenciados representan inversiones estimadas en unos 233 millones de dólares, según cálculos del sector.