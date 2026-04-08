Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz tras ataques israelíes en Líbano y pone en riesgo la tregua

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que el paso de petroleros fue suspendido tras los bombardeos israelíes en territorio libanés

Irán suspendió el tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz pocas horas después de que entrara en vigor el alto el fuego con Estados Unidos, en respuesta a la continuidad de los ataques israelíes contra Hezbolá en Líbano. La medida pone en riesgo una tregua que apenas había comenzado a aliviar la peor crisis energética global en décadas.

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó que el paso de petroleros fue suspendido tras los bombardeos israelíes en territorio libanés. Según Fars, solo dos petroleros habían recibido autorización para cruzar el estrecho la mañana de este miércoles, antes de que se reimplantara el bloqueo. La Armada iraní emitió advertencias por radio a las embarcaciones en la zona: “Cualquier embarcación que intente adentrarse en el mar será atacada y destruida”, según un mensaje reproducido por The Guardian.

La reapertura del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial— era la condición central del acuerdo de cese el fuego anunciado la noche del martes por el presidente Donald Trump. Irán había aceptado permitir el tránsito bajo coordinación con sus fuerzas armadas, pero condicionó el cumplimiento a que la tregua se extendiera a todos los frentes, incluido Líbano.

Israel rechazó esa interpretación. El primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo que el acuerdo no cubre las operaciones contra Hezbolá, y las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron este miércoles su mayor oleada coordinada de ataques en Líbano desde el inicio del conflicto el 1 de marzo: más de 100 objetivos alcanzados en 10 minutos, según el ejército israelí. Los bombardeos impactaron zonas residenciales y comerciales de Beirut sin previo aviso. Al menos 112 personas murieron y cientos resultaron heridas, según AP, en una de las jornadas más letales de la guerra Israel-Hezbolá.

El presidente libanés Joseph Aoun calificó los ataques de “bárbaros”. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, acusó a Israel de “buscar persistentemente sabotear” el acuerdo de alto el fuego con Irán.

Datos de la plataforma MarineTraffic indican que cientos de buques permanecen en la zona, incluidos 426 petroleros y decenas de transportadores de gas, muchos detenidos desde que el estrecho fue cerrado formalmente el 2 de marzo. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, calificó cualquier cierre del estrecho como “completamente inaceptable” y afirmó que la información transmitida a Trump en privado indica que la vía sigue abierta. El secretario de Defensa Pete Hegseth advirtió que las fuerzas estadounidenses están preparadas para reanudar operaciones militares “en cualquier momento”.

El vicepresidente JD Vance reconoció que el acuerdo es “frágil”. Las conversaciones de paz previstas en Islamabad para el viernes siguen en pie, pero la escalada israelí en Líbano y la respuesta iraní en Ormuz plantean serias dudas sobre la viabilidad de la tregua.