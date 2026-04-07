Trump dice estar en “negociaciones intensas” con Irán a horas de que expire su ultimátum sobre Ormuz

La declaración llegó minutos después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidiera públicamente a Trump una extensión de dos semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que se encuentra en “negociaciones intensas” con Irán a pocas horas de que venza su ultimátum para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o enfrente ataques masivos contra su infraestructura civil.

“No puedo decirles, porque ahora mismo estamos en negociaciones intensas”, respondió Trump en una llamada telefónica con Fox News cuando fue preguntado sobre la posibilidad de extender el plazo, fijado para las 20:00 hora del este (00:00 GMT del miércoles). La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el mandatario “ha sido informado de la propuesta y emitirá una respuesta”.

La declaración llegó minutos después de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidiera públicamente a Trump una extensión de dos semanas. “Los esfuerzos diplomáticos para una solución pacífica de la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de manera firme, sólida y poderosa, con potencial para producir resultados sustanciales en un futuro cercano”, escribió Sharif en la plataforma X. “Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito sinceramente al presidente Trump que extienda el plazo por dos semanas”.

Sharif también instó a Irán a abrir el estrecho durante ese mismo periodo como “gesto de buena voluntad” y pidió a todas las partes observar un alto el fuego de dos semanas. Un alto funcionario iraní dijo a Reuters que Teherán estaba “revisando positivamente” la propuesta paquistaní.

Contraoferta iraní de 10 puntos



La mediación paquistaní se intensificó después de que Irán rechazara el lunes una propuesta de alto el fuego de 45 días, conocida como el Acuerdo de Islamabad, y presentara una contraoferta de 10 puntos transmitida a través de Pakistán. Entre las condiciones iraníes figuran el fin permanente de las hostilidades, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz, el levantamiento de todas las sanciones internacionales y la provisión de fondos para la reconstrucción del país.

“Solo aceptamos un fin de la guerra con garantías de que no seremos atacados de nuevo”, declaró Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, a la AP. Teherán ha señalado que ya no confía en que la Casa Blanca respete un alto el fuego, dado que fuerzas estadounidenses bombardearon Irán dos veces durante rondas previas de negociaciones.

Pakistán, Egipto y Turquía han actuado como intermediarios entre Washington y Teherán. Trump confirmó el lunes que el vicepresidente JD Vance mantenía contacto con Irán a través de intermediarios paquistaníes. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, informó este martes que sostuvo conversaciones con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y con su par paquistaní Ishaq Dar.

Bombardeos en medio de la diplomacia



Las negociaciones transcurren en paralelo a una escalada militar. Este martes, Estados Unidos e Israel bombardearon la isla de Jarg, principal terminal petrolera iraní, por segunda vez en menos de un mes. Irán respondió con un ataque contra el complejo petroquímico saudí de Jubail, uno de los mayores del mundo. Países de Oriente Medio pidieron a sus poblaciones resguardarse ante posibles ataques en las próximas horas.

Horas antes del plazo, Trump publicó en Truth Social: “Una civilización entera va a morir esta noche. No quiero que ocurra, pero probablemente pase así”. En la misma publicación, sin embargo, sugirió que un cambio de régimen podría abrir un horizonte positivo: “47 años de extorsión, corrupción y muerte acabarán por fin. Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán”.

Trump ha fijado y pospuesto plazos similares en al menos tres ocasiones desde el 21 de marzo, cada vez oscilando entre amenazas y proclamaciones de que las negociaciones avanzaban bien.