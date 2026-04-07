Semana Santa impulsa el turismo paraguayo: 90% de ocupación hotelera y 36% más de ingresos

La Senatur promovió la temporada bajo la campaña “Guiá tu interior”

El turismo interno durante la Semana Santa en Paraguay creció un 15% respecto al año anterior, con 409.431 visitantes que generaron ingresos por US$ 55,5 millones, un incremento del 36%, informó la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) con base en datos de su Observatorio Turístico.

La ocupación hotelera alcanzó un promedio del 90% a nivel nacional entre el 1 y el 5 de abril, periodo en el que circularon por las carreteras del país 323.656 vehículos, según registros de la Terminal de Ómnibus de Asunción y los peajes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

“Estos números reflejan el esfuerzo coordinado del equipo técnico de Senatur con diversas instituciones del Estado, consolidando al turismo como un motor para el desarrollo económico”, declaró la ministra de Turismo, Angie Duarte.

Procesiones y tradiciones como imanes turísticos



Las celebraciones religiosas fueron el principal atractivo. La procesión de candiles y antorchas de Tañarandy, en el departamento de Misiones, encabezó la lista con unos 30.000 visitantes el Viernes Santo. Le siguió la procesión del Kurusú Cerro en Yaguarón, con 15.000 asistentes, y el viacrucis representado en la ciudad de Altos, en el centro del país, que convocó a 10.000 personas.

El viacrucis de Atyrá atrajo a 5.000 visitantes, la misma cifra que registró el Kurusú Rape de Villa Elisa, mientras que la representación de la Pasión de Cristo en Caacupé reunió a 2.000 personas.

Patrimonio, naturaleza e infraestructura



Las misiones jesuíticas del departamento de Itapúa, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, recibieron 3.961 visitantes, distribuidos entre Trinidad del Paraná (1.888), Jesús de Tavarangue (1.110) y San Cosme y San Damián (963).

Los complejos turísticos de las centrales hidroeléctricas binacionales también registraron cifras destacadas: Itaipú contabilizó 15.423 turistas y Yacyretá recibió a 5.115 personas. Los destinos de naturaleza atrajeron a 3.070 visitantes, mientras que los espacios culturales nacionales sumaron 10.925 asistentes.

La Senatur promovió la temporada bajo la campaña “Guiá tu interior”, una oferta que combinó espiritualidad, gastronomía tradicional —con la elaboración de la chipa como experiencia central— y recorridos históricos. Entre las propuestas más populares figuraron la Ruta de las Siete Iglesias en Asunción, circuitos por la ruta jesuítica combinados con Ciudad del Este y paquetes de turismo de aventura.

Paraguay mantiene la tradición de que la Semana Santa sea uno de los principales motores del turismo interno. Los datos de turismo receptivo —visitantes internacionales— se encuentran aún en proceso de actualización, indicó la Senatur.