“¿Se ha hablado de democracia? No”: secretario de la OEI critica enfoque petrolero de Trump en Venezuela

La administración Trump ha implementado una serie de medidas para facilitar la inversión estadounidense en el sector energético venezolano

El secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, afirmó que el principal interés del presidente estadounidense Donald Trump en Venezuela es energético y no tiene que ver con la promoción de valores democráticos ni civilizatorios.

“En Venezuela, siempre he pensado que el presidente Trump está preocupado por una cosa que no es la educación, lo que le preocupa es el petróleo”, dijo Jabonero en una conversación con EFE en la sede de la OEI en Asunción, capital de Paraguay, donde realiza una visita de dos días. “¿Se ha hablado de civilización en Venezuela? ¿De democracia? No”, agregó.

Las declaraciones del funcionario español, que dirige la OEI desde 2018 y fue reelegido en 2022 para un periodo que concluye este año, se producen en un contexto en el que la relación entre Washington y Caracas ha girado explícitamente en torno al petróleo desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Una relación definida por el crudo



Tras la intervención militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos, que dejó un centenar de muertos según cifras oficiales, Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y estrechó rápidamente los vínculos con Washington. Trump ha descrito abiertamente la relación con Venezuela como una “empresa conjunta” petrolera.

“Ahora estamos trabajando codo con codo con Venezuela, somos —en el sentido más estricto de la palabra— socios en una empresa conjunta”, declaró Trump en un discurso televisado a la nación el 1 de abril, en el que también afirmó que Estados Unidos es ahora “totalmente independiente de Medio Oriente” gracias al crudo venezolano.

La administración Trump ha implementado una serie de medidas para facilitar la inversión estadounidense en el sector energético venezolano. En enero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia general que autoriza a empresas incorporadas en Estados Unidos a comercializar petróleo venezolano a compradores de todo el mundo. En febrero, el Departamento de Estado anunció que estaba implementando “rápidamente la visión del presidente Trump de reabrir y desarrollar la industria petrolera de Venezuela”. Y el 1 de abril, la OFAC retiró a Rodríguez de la lista de funcionarios venezolanos sancionados, eliminando un obstáculo clave para que Caracas recupere el control de sus activos en territorio estadounidense.

Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción se ha desplomado en las últimas décadas desde más de tres millones de barriles diarios hasta aproximadamente un millón, equivalente a cerca del 1% de la producción mundial. Gran parte de ese crudo, pesado y de difícil procesamiento, se exportaba a China antes del acercamiento con Washington.

Trump se reunió en enero con los jefes de las principales compañías petroleras estadounidenses en la Casa Blanca para discutir cómo “reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera venezolana”. En un evento privado cuyas imágenes se filtraron, el presidente llegó a afirmar que Estados Unidos controla ahora “el 59% del petróleo mundial”.

El gobierno interino de Rodríguez, por su parte, aprobó una nueva ley de hidrocarburos y discute otra de minería, aunque organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han advertido que las licencias mineras podrían facilitar el blanqueo de oro ilegal proveniente de zonas controladas por redes criminales.