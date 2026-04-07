Nuevos bombardeos sobre isla de Jarg mientras Trump amenaza con que “morirá toda una civilización” esta noche

Trump elevó la presión con un mensaje en Truth Social: “Una civilización entera va a morir esta noche, y nunca volverá a resurgir. No quiero que ocurra, pero probablemente pase así”.

Estados Unidos e Israel bombardearon este martes la isla de Jarg, principal terminal de exportación de petróleo de Irán, horas antes de que expire el ultimátum del presidente Donald Trump para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz o enfrente ataques masivos contra sus plantas eléctricas y puentes.

Misiles lanzados desde aviones de combate o buques provocaron explosiones en distintos puntos de la isla, ubicada en aguas del Golfo Pérsico, según la agencia iraní Mehr. Un funcionario estadounidense confirmó a Axios que el Ejército atacó objetivos militares en la isla, incluyendo búnkeres, estaciones de radar y depósitos de munición, sin despliegue de tropas terrestres.

Es el segundo ataque de envergadura contra Jarg en menos de un mes. El 13 de marzo, Estados Unidos bombardeó más de 90 objetivos militares en la isla, pero Trump afirmó entonces que había decidido “NO destruir la infraestructura petrolera” por “razones de decencia”. Por la isla transita aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní, destinadas principalmente a China.

“Esta noche morirá toda una civilización”



Horas antes del ataque, Trump elevó la presión con un mensaje en Truth Social: “Una civilización entera va a morir esta noche, y nunca volverá a resurgir. No quiero que ocurra, pero probablemente pase así”.

En la frase siguiente, sin embargo, moderó el tono al sugerir que el cambio de régimen podría abrir un nuevo horizonte: “Ahora que tenemos total y completo cambio de régimen, en el que mentes distintas, más inteligentes y menos radicalizadas se imponen, puede que algo revolucionariamente maravilloso pueda pasar, ¿quién sabe?”.

Trump concluyó calificando la jornada como “uno de los momentos más importantes en la compleja y larga historia del mundo” y añadió: “47 años de extorsión, corrupción y muerte acabarán por fin. Que Dios bendiga al gran pueblo de Irán”.

El plazo fijado por el presidente —martes a las 20:00 hora del este— representa la más reciente de una serie de fechas límite que ha impuesto y pospuesto desde el 21 de marzo para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) declaró que “la era de la contención ha terminado” y amenazó con atacar la infraestructura de Estados Unidos y sus aliados en la región para privarlos del acceso al petróleo y gas “durante años”. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, advirtió que los ataques contra infraestructura civil constituirían una violación del derecho internacional y conducirían a una nueva fase de escalada, según informó la BBC.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos que mataron al entonces Líder Supremo Ali Jamenei. Desde entonces, Irán ha bloqueado efectivamente el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz, disparando los precios del crudo y elevando el precio de la gasolina en Estados Unidos un 39% hasta los US$ 4,14 por galón.