“La Luna se convirtió en una esponja de luz”: astronautas de Artemis II comparten sus observaciones

Foto: NASA

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II compartieron este martes con el equipo científico de la NASA sus observaciones del sobrevuelo lunar realizado el lunes, reportando destellos de impacto de meteoroides, polvo lunar elevado, colores inesperados en la superficie y un eclipse solar total sin precedentes desde la órbita de la Luna.

La tripulación conversó con Kelsey Young, líder de ciencia lunar de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, para documentar sus recuerdos mientras permanecen frescos, información que servirá para planificar las futuras misiones que buscan alunizar astronautas en 2028.

El comandante Reid Wiseman y el astronauta canadiense Jeremy Hansen reportaron haber visto al menos cuatro destellos de impacto, fenómenos luminosos que surgen cuando meteoroides chocan contra la superficie lunar. La especialista de misión Christina Koch observó polvo lunar elevado: finas partículas de regolito que se levantan de la superficie por fuerzas electrostáticas, un fenómeno ya detectado durante las misiones Apollo pero nunca antes observado por astronautas desde esta perspectiva.

Koch y el piloto Victor Glover describieron el momento en que la Tierra apareció tras la cara oculta de la Luna después de 40 minutos de apagón de comunicaciones. “La Luna se convirtió en una esponja de luz”, dijo Koch. “Estaba reflejando la luz y se encendió cuando la Tierra se acercó lo suficiente” al campo de visión de la nave.

Glover relató que al emerger de la cara oculta, la Luna era “tan brillante que se veía fuera de lugar. El color gris de la Luna y el negro del espacio parecían combinar juntos”. Los astronautas coincidieron en que la superficie presentaba tonos “mate y marrón”, distintos al gris habitual con que se percibe desde la Tierra.

Eclipse, récords y un cráter como el Gran Cañón



La tripulación también presenció un eclipse solar total de aproximadamente una hora desde su posición sobre la Luna, el primero jamás observado por humanos desde las cercanías del satélite natural. Durante el eclipse pudieron estudiar la corona solar —la atmósfera exterior del Sol— y observar planetas como Venus, Marte y Saturno a simple vista.

El sobrevuelo llevó a la nave Orion a un acercamiento máximo de unas 4.067 millas sobre la superficie lunar y estableció un nuevo récord de distancia para vuelos tripulados: 252.756 millas (406.771 kilómetros) de la Tierra, superando la marca de la misión Apollo 13 en 1970. Con Glover como primer astronauta negro, Koch como primera mujer y Hansen como primer no estadounidense en llegar tan lejos, la misión acumuló varios hitos históricos, según informó CNN.

La posición del Sol permitió a los astronautas observar con detalle formaciones de la cara oculta nunca antes vistas por ojos humanos bajo luz solar. La cuenca Orientale, de unos 965 kilómetros de ancho, fue uno de los objetivos principales. “Hice algunas correlaciones y mencioné que era como ver el Gran Cañón, donde puedes ver diferentes capas”, narró Glover. La tripulación propuso nombrar provisionalmente dos cráteres: “Integrity”, en honor a la nave, y “Carroll”, en memoria de la esposa fallecida del comandante Wiseman. Los nombres serán sometidos a la Unión Astronómica Internacional.

Los astronautas se encuentran ahora de regreso a la Tierra, donde esperan amerizar el viernes 10 de abril en el Océano Pacífico frente a San Diego, California. Artemis II despegó el 1 de abril desde Cabo Cañaveral para una misión de diez días que marcó el retorno del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo.