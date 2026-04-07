Kast respalda reclamo argentino sobre Falklands/Malvinas en primera visita de Estado a Buenos Aires

Milei agradeció a Kast “en nombre del Gobierno Argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas”. Foto: Juan Mabromata

El presidente de Chile, José Antonio Kast, respaldó formalmente el reclamo de soberanía de Argentina sobre las Islas Falklands/Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes durante su primera visita de Estado a Buenos Aires, donde se reunió con su homólogo Javier Milei en la Casa Rosada.

En un comunicado conjunto emitido por ambas cancillerías tras el encuentro, Kast “reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina” sobre los archipiélagos y “reafirmó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales”.

Milei agradeció a Kast “en nombre del Gobierno Argentino por el tradicional apoyo del Gobierno de Chile en la Cuestión de las Islas Malvinas”, según el texto oficial.

La declaración se produce apenas cuatro días después de que Milei encabezara el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el 2 de abril, donde reafirmó que la disputa “continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular” y llamó a avanzar hacia una solución mediante “un diálogo maduro y sincero” con el Reino Unido.

Agenda bilateral amplia



Los dos mandatarios se reunieron durante más de una hora y media en el despacho presidencial junto a parte de sus gabinetes, en un encuentro que el comunicado conjunto enmarcó en una “agenda de futuro basada en la defensa de los valores compartidos de la libertad, la democracia, la vida y la propiedad, y la promoción del crecimiento económico”.

“Este es un momento histórico para lograr una mayor integración entre ambas naciones”, declaró Kast en una conferencia de prensa posterior en la embajada de Chile. El presidente chileno destacó las oportunidades de cooperación en minería, energía, comercio y turismo, y señaló que ambos países pueden potenciarse mutuamente junto a Bolivia en el combate al crimen organizado.

Ambos gobiernos acordaron avanzar en la modernización de pasos fronterizos y la digitalización de los procedimientos de control, así como en mecanismos para profundizar el intercambio de información en materia de seguridad y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El caso Apablaza



La extradición del exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, acusado de planificar el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, ocupó un lugar relevante en las conversaciones. El canciller chileno Francisco Pérez Mackenna agradeció a su par argentino Pablo Quirno “los esfuerzos desplegados y apoyo brindado” en el proceso de extradición.

Kast destacó que la administración de Milei ha hecho por el caso “mucho más que en años anteriores”. Milei firmó la orden de extradición el 11 de marzo, el mismo día en que asistió a la ceremonia de investidura de Kast en Santiago. Sin embargo, cuando Interpol y la justicia argentina allanaron la vivienda de Apablaza en la localidad bonaerense de Moreno el jueves pasado, el exguerrillero no fue hallado y permanece prófugo.

“Tarde o temprano, el prófugo Apablaza va a rendir cuentas ante la Justicia”, sentenció Kast, quien pidió “a cada argentino” que tenga información sobre su paradero que la aporte a las autoridades. Su abogado, Rodolfo Yanzón, presentó una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas solicitando la intervención inmediata para frenar el proceso, argumentando que el estatus de refugiado de su defendido sigue vigente mientras no sea resuelto de manera definitiva en sede judicial, según informó AFP.

La visita, que siguió la tradición diplomática chilena de elegir Argentina como primer destino presidencial, se vio acotada por una fuerte tormenta que obligó a suspender una ofrenda floral prevista en la Plaza San Martín. La delegación chilena regresó a Santiago tras la conferencia de prensa en la embajada.