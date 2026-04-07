Bolsa de São Paulo revierte pérdidas y cierra en verde tras señales de negociación entre EE.UU. e Irán

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, terminó en 188.258 puntos para hilvanar su sexta sesión consecutiva al alza, aunque las tres últimas con variaciones cercanas a cero

La bolsa de São Paulo revirtió sus pérdidas en los últimos minutos de operaciones y cerró este martes con una ligera subida del 0,05%, impulsada por las declaraciones del presidente Donald Trump de que mantiene “negociaciones intensas” con Irán a pocas horas de que venciera su ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, terminó en 188.258 puntos para hilvanar su sexta sesión consecutiva al alza, aunque las tres últimas con variaciones cercanas a cero. El volumen negociado alcanzó los 26.500 millones de reales (US$ 5.140 millones), en 3,6 millones de operaciones.

El parqué paulista perdía más de medio punto porcentual a pocos minutos del cierre, arrastrado por la aversión al riesgo que dominó la jornada global tras la publicación de Trump en Truth Social advirtiendo que “toda una civilización morirá esta noche”. Sin embargo, la tendencia se invirtió cuando, casi simultáneamente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a Trump una extensión de dos semanas del plazo y el presidente estadounidense confirmó en Fox News que se encontraba en plenas negociaciones con Teherán.

La petroquímica Braskem, la mayor de América Latina, lideró las ganancias con un avance del 5,0%, seguida por la inmobiliaria JHSF (+4,3%) y la petrolera privada Prio (+2,0%). En el lado opuesto, la constructora MRV encabezó las pérdidas junto a la operadora de salud Hapvida y la papelera Suzano, con caídas de alrededor del 6%.

En el mercado cambiario, el real rompió la tendencia de los últimos días y se depreció un 0,17% frente al dólar, que cerró cotizado a 5,154 reales en el tipo de cambio comercial.

Contexto global tenso



La sesión se desarrolló bajo una presión geopolítica extrema. Durante la mañana, Estados Unidos e Israel bombardearon por segunda vez la isla de Jarg, principal terminal petrolera iraní, mientras que Irán respondió atacando el complejo petroquímico saudí de Jubail. Los precios del crudo se mantuvieron en niveles elevados, con las primas al contado del WTI estadounidense alcanzando máximos históricos ante la competencia entre refinerías asiáticas y europeas por reemplazar los flujos de Oriente Medio interrumpidos por la guerra.

El impacto del conflicto sobre la confianza inversora se reflejó en Europa, donde el índice Sentix de la zona euro se desplomó a -19,2 puntos en abril desde -3,1 en marzo, muy por debajo de las previsiones. “Los inversores perciben que la recesión vuelve a estar sobre la mesa”, señaló la consultora. El jefe del banco central de Bélgica, Pierre Wunsch, advirtió al Wall Street Journal que el Banco Central Europeo podría verse obligado a subir las tasas de interés si la guerra se prolonga, sin descartar un movimiento ya en la reunión del 30 de abril.

En Estados Unidos, el precio de la gasolina acumula un alza del 39% desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, alcanzando los US$ 4,14 por galón, según informó CNN.