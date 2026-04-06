Trump amenaza con destruir plantas eléctricas y puentes de Irán si no abre el estrecho de Ormuz

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! Abran el puto estrecho, malditos locos”, dijo Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con bombardear las plantas eléctricas y los puentes de Irán si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo internacional antes del martes a las 20:00 hora del este.

En una publicación cargada de insultos en su plataforma Truth Social, Trump escribió que el martes será “el Día de las Plantas Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán”, y advirtió que los líderes iraníes “vivirán en el infierno” si no cumplen con su exigencia. El mensaje concluyó con la frase “Praise be to Allah” (Alabado sea Alá).

En entrevistas posteriores con varios medios estadounidenses, Trump afirmó que existía una “buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo, pero advirtió que estaba considerando “volarlo todo y quedarse con el petróleo” si las negociaciones fracasaban.

Dijo: “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! Abran el puto estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno”.

El ultimátum es el más reciente de una serie de plazos que Trump ha fijado y pospuesto desde el 21 de marzo, cuando amenazó por primera vez con “obliterar” la infraestructura energética iraní si el estrecho no se abría en 48 horas. Desde entonces, las fechas límite se han extendido en al menos tres ocasiones mientras se mantienen negociaciones indirectas a través de Pakistán, Egipto, Turquía y Omán, sin avances significativos.

Irán rechazó la amenaza. El portavoz de la oficina presidencial iraní, Seyyed Mehdi Tabatabaei, declaró que el estrecho “será reabierto” solo cuando “una parte de los peajes de tránsito se destine a compensar todos los daños causados” por la guerra. El general Ali Abdollahi Aliabadi, del comando militar central iraní, calificó las palabras de Trump como una “acción desesperada, nerviosa, desequilibrada y estúpida” y advirtió que “las puertas del infierno se abrirán” para el presidente estadounidense.

La amenaza se produjo horas después de que Trump confirmara el rescate del segundo tripulante de un caza F-15E Strike Eagle derribado sobre territorio iraní el viernes. El piloto había sido recuperado poco después del derribo, pero el segundo aviador fue localizado en una zona montañosa del suroeste de Irán y rescatado con heridas graves en una operación dentro de territorio hostil.

Mientras tanto, los ataques cruzados continuaron escalando en la región. Israel bombardeó el sábado una planta petroquímica iraní y el domingo atacó el aeropuerto internacional Qasem Soleimani, en el suroeste de Irán. Según funcionarios de defensa israelíes, Tel Aviv aguarda autorización estadounidense para atacar más instalaciones energéticas la próxima semana.

Irán respondió con misiles y drones contra Israel y aliados del Golfo. Un misil balístico impactó directamente un edificio residencial en Haifa, dejando cuatro heridos. En los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades combatieron incendios en la planta petroquímica Borouge en Abu Dabi causados por escombros de misiles interceptados. Kuwait reportó daños severos en instalaciones petroleras, petroquímicas y una planta desalinizadora por ataques con drones iraníes. Bahréin informó ataques similares contra instalaciones de almacenamiento de crudo y una planta petroquímica estatal.

Un asesor cercano al nuevo Líder Supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, elevó las apuestas al amenazar con cerrar también el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén, según reportó la BBC.

El estrecho de Ormuz permanece efectivamente cerrado al tránsito comercial desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron el ataque que mató al entonces Líder Supremo Ali Jamenei. El bloqueo ha disparado los precios del crudo Brent, cuyo precio al contado superaba en más de US$ 32 al precio de los contratos a futuro, que cerraron el jueves por encima de los US$ 109 el barril.