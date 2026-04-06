Más del 60% de los argentinos desaprueba a Milei en medio de crisis económica y social

La economía exhibe un crecimiento del 1,9% interanual en actividad, pero la mejora se concentra en sectores que generan poco empleo

La imagen pública del presidente argentino Javier Milei atraviesa su peor momento desde que asumió el poder en diciembre de 2023. Múltiples encuestas coinciden en que la desaprobación supera el 60%, impulsada por una inflación que no cede, el aumento del desempleo, el cierre masivo de empresas y una serie de escándalos de corrupción que golpean al entorno presidencial.

Según una encuesta de la consultora brasileña Atlas Intel con 5.037 casos a nivel nacional, el 62% de los argentinos tiene una valoración negativa del mandatario, frente a un 37% de aprobación. La desaprobación creció casi 10 puntos desde diciembre. Para la mayoría de los encuestados, los principales problemas del país son la corrupción, el desempleo y la inflación.

La economía exhibe un crecimiento del 1,9% interanual en actividad, pero la mejora se concentra en sectores que generan poco empleo, como hidrocarburos, minería e intermediación financiera. Rubros de alta ocupación como la construcción, la industria manufacturera y el comercio registran caídas marcadas. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 22.608 empresas cerraron desde el inicio del gobierno. La tasa de desempleo trepó al 7,5% en el último trimestre de 2025, con 279.000 desocupados más que dos años atrás.

El gobierno celebró una reducción de 13,5 puntos porcentuales en la pobreza oficial desde su llegada al poder. Sin embargo, analistas del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) estiman que, ajustando por variables como la canasta de consumos y las transferencias sociales, la reducción real se acerca a los dos puntos. Un informe de la Universidad Católica Argentina advierte que, pese a cierta mejora en los ingresos promedio, muchos hogares no experimentan mayor capacidad de consumo ni menor presión financiera, dado el aumento del peso de las tarifas, el transporte y los servicios en los presupuestos familiares.

La economista Marina Dal Poggetto señaló que “hay ganadores y perdedores, pero los ganadores por ahora pesan poco en la creación de empleo; de hecho, el empleo formal se destruye”. La consultora MAP Latam indica que la mejora visible en las estadísticas de consumo está empujada por los sectores más acomodados, mientras que las compras de alimentos básicos en supermercados siguen cayendo.

A la erosión económica se sumaron escándalos de corrupción durante el último mes, entre ellos la participación del presidente en la presunta estafa con la criptomoneda $Libra y la investigación judicial por posible enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Milei llegó al Gobierno prometiendo terminar con 'la casta' y sus privilegios”, observó el politólogo Lucas Romero, director de Synopsis Consultores. “Hoy el alivio no llega, las expectativas se deterioran y hay una catarata de información sobre posibles hechos de corrupción. Es una combinación bastante compleja para que no afecte a la imagen pública de Milei”.

No todas las encuestadoras coinciden en la magnitud del rechazo. La consultora Isasi-Burdman registra un 46% de imagen positiva, el mejor desempeño entre las mediciones recientes. Su director, el sociólogo Julio Burdman, matizó que “estos números de Milei no son tan malos para esta altura de su mandato”, y recordó que presidentes anteriores como Mauricio Macri y Alberto Fernández estaban en peores condiciones al iniciar su tercer año de gestión.