Falklands se prepara para su futuro petrolero con Foro de Desarrollo Económico

expertos de Territorios Británicos de Ultramar: Targ Patience, Dr. Genève Phillip-Durham and Kathy Smith

A partir de este lunes, 6 de abril las Islas Falkland darán inicio a una semana de conferencias y talleres de trabajo con la inauguración del Foro de Desarrollo Económico 2026, preparado por la Cámara de Comercio y presentado por la Corporación para el Desarrollo, ambas instituciones de las Islas.

Durante el Foro se abordarán los desafíos particularmente de la industria de hidrocarburos, y sus derivaciones, con la participación de expertos en dichas materias.

En la presentación del Foro se afirma que las Falklands está pronta a convertirse en una nación de economía petrolera, a partir del proyecto de desarrollo del yacimiento de Sea Lion, aguas al norte de las Islas y que se estima durará por unos 30 a 40 años inyectando millones de libras a la economía. Este masivo shock económico será concomitante con la mejora de las telecomunicaciones, abriendo la economía a toda una gama de potenciales desarrollos industriales previamente imposibles de operar en esa parte del mundo.



Los expertos invitados al Segundo Foro de Desarrollo Económico de las Falklands, con una larga trayectoria académica y experiencia laboral en sus materias participarán junto a los sectores público y privado, en talleres de trabajo, abordando lo que el futuro depara para las Islas y las industrias de hidrocarburos, telecomunicaciones, medio ambiente y de conservación y sostenibilidad.

Este segundo acontecimiento es a continuación del Foro de Desarrollo Economico inaugural, cumplido el año anterior y referido a las industrias más tradicionales de las Falklands como la agricultura (lana), marítimas y de turismo.

Los distinguidos expertos, todos ellos de Territorios Británicos de Ultramar incluyen a Kathy Smith, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Georgetown, (Guyana), la Dra. Geneve Phillip-Durham, Consultora Principal de Consultores internacionales REACH, especialistas en islas pequeñas y Targ Patience, el actual Secretario Ejecutivo de la Asociación de Gibraltar para Nuevas Tecnologías, GANT.

Con la excepción del propio lunes, que es un encuentro exclusivo para los miembros de la Cámara de Comercio de Falklands, la asistencia a las otras conferencias y grupos de trabajo es abierto a todo el público. El programa de actividades se ajusta al siguiente detalle:

- Lunes, 6 de abril, Cámara de Comercio de Falklands.- Martes, 7 de abril, Foro de Desarrollo Económico, en el anfiteatro/cine y de eventos, desde las 09:00 a las 19:00 horas.

- Miércoles, 8 de abril, Conservación y Sostenibilidad, misma sala, desde 09:30 a 17:30 horas

- Jueves 9 de abril, Telecomunicaciones, misma sala, desde 09:30 a 13:00 horas

- Viernes, 10 de abril, Grupo de Trabajo en Petróleo/Hidrocarburos, misma sala, desde 09:30 a 13:00 horas.

Finalmente la Corporación para el Desarrollo de Falklands agregó antecedentes de los expertos, conferencistas y el medio ambiente de donde provienen y funcionan.

Por ejemplo en el caso de Kathy Smith, está estrechamente vinculada al desarrollo de la industria petrolera en Guyana. En dicha nación en 2025 la ExxonMobil descubrió reservas de hidrocarburos del orden de más de cien mil millones de dólares, transformando a Guyana en potencia petrolera, siendo el tercer país, no integrante de OPEC, productor de petróleo de mayor crecimiento, y en 2022 la economía de su país creció 62%, la de mayor crecimiento del PBI en el mundo. Se aguarda que Kathy Smith relate las lecciones y experiencias de su país con el crecimiento de la industria petrolera.

La Dra. Genève Phillip-Durham tiene un doctorado en ciencias políticas, experta en crecimiento institucional, o sea en gobernanza, construcción institucional junto a fuerte desarrollo económico en el contexto de estados islas pequeñas. Es consultora internacional, rectora de universidades en el Caribe y trabajado como consultora para programas de Naciones Unidas y del Banco Interamericano de Desarrollo. Es además editora de Publicaciones sobre desarrollo institucional en el Caribe y de Asuntos Marinos, Resiliencia y Diversificación económicas. e Inteligencia Artificial.

Targ Patience además de secretario ejecutivo de la Asociación de Nuevas Tecnologías de Gibraltar, promociona la introducción de nuevas industrias de tecnología, en blockchains y fintechs. Es especialista en materia regulatoria, donde trabajó en Londres en apoyo a instituciones financieras, y en Gibraltar también es miembro de la Comisión de Resoluciones y Compensaciones en Servicios Financieros. Se le considera un experto en cómo aprovechar los avances tecnológicos y en la capacidad de transformación para sociedades reducidas, como pueden ser los Territorios Británicos de Ultramar.