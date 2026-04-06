Chile y Argentina buscan “enfrentar enemigos comunes” en primera visita de Estado de Kast

“Es un buen momento para estrechar los lazos e ir cerrando ciertos temas que pueden potenciar a ambas naciones”, declaró Kast antes de abordar el vuelo a Buenos Aires

El presidente de Chile, José Antonio Kast, emprendió este domingo su primer viaje oficial al exterior para reunirse con su homólogo argentino, Javier Milei, en una visita de Estado centrada en seguridad, crimen organizado y la extradición del exguerrillero Galvarino Apablaza.

“Es un buen momento para estrechar los lazos e ir cerrando ciertos temas que pueden potenciar a ambas naciones”, declaró Kast antes de abordar el vuelo a Buenos Aires. El mandatario subrayó que ambos países enfrentan amenazas compartidas: “Tenemos enemigos comunes que atacan a nuestras naciones y en conjunto tenemos que enfrentarlos”, dijo en referencia al narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo.

Kast viaja con una delegación encabezada por el canciller Francisco Pérez Mackenna e integrada por los ministros de Seguridad y Obras Públicas y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales. La agenda, que concluye el lunes por la noche, incluye pasos fronterizos, cooperación energética y minería, áreas que ambos gobiernos han identificado como prioritarias para la relación bilateral.

El viaje respeta la tradición diplomática chilena de elegir Argentina como primer destino presidencial, un gesto que también siguió su predecesor Gabriel Boric en 2022. No es, sin embargo, el primer encuentro entre ambos mandatarios: Kast visitó a Milei en la Casa Rosada como presidente electo en diciembre pasado y ambos dialogaron en la cumbre “Escudo de las Américas” convocada por el presidente estadounidense Donald Trump el 7 de marzo, cuatro días antes de la ceremonia de traspaso de mando en Santiago, a la que Milei asistió como invitado especial.

El caso Apablaza



La extradición del exguerrillero Galvarino Apablaza, acusado de planificar el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, ocupa un lugar central en la agenda del viaje. En la comitiva viaja el secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien sostendrá reuniones con abogados vinculados a la causa.

Apablaza, refugiado en Argentina durante décadas, no pudo ser detenido el jueves pasado cuando se emitió una orden de arresto en su contra tras la revocación de su estatus de refugiado por parte del gobierno de Milei. Su paradero se desconoce.

“Ha quedado claro que el señor Apablaza es un prófugo de la Justicia y agradecemos la colaboración que ha prestado el Gobierno argentino en todas estas materias”, afirmó Kast. Y agregó: “La Justicia va a llegar y tarde o temprano el señor Apablaza tendrá que rendir cuentas ante la Justicia chilena”.

Su abogado, Rodolfo Yanzón, declaró a Canal 13 que su defendido “no se va a presentar porque sería refrendar un acto absolutamente ilegal”, argumentando que el estatus de refugiado sigue vigente mientras no sea resuelto de manera definitiva en sede judicial mediante un recurso extraordinario interpuesto ante los tribunales argentinos.

La extradición de Apablaza fue una promesa de campaña de Kast. El presidente Milei ya le había trasladado su compromiso de colaborar en la causa, según informó EFE. Guzmán, político ultraconservador, fundador de la UDI —partido creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)— y figura cercana a la familia Kast, fue asesinado tras el retorno de la democracia en Chile.