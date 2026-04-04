“Somos un solo pueblo”: Artemis 2 lanza un mensaje de unidad desde el camino a la Luna

La tripulación de Artemis 2 envió las primeras fotografías de la Tierra tomadas desde la cápsula Orion en su viaje histórico a la Luna, acompañadas de un mensaje de unidad en un momento de convulsión global. Son las primeras imágenes captadas por astronautas en una misión lunar desde el Apolo 17 en 1972.

“Desde aquí arriba se os ve increíbles y hermosos. Y parecéis una sola cosa. Homo sapiens somos todos, sin importar de dónde vengamos o cómo seamos. Somos un solo pueblo”, dijo el piloto de la misión, Victor Glover, el primer afroamericano en viajar a la Luna. “Esta misión nos da algo a lo que aferrarnos y decir: mirad lo que hicimos. Llamamos misiones lunares a las grandes hazañas humanas por una razón: porque nos unen y prueban lo que podemos lograr juntos”, añadió.

Las cuatro fotografías, divulgadas por la NASA el tercer día de misión, fueron tomadas por el comandante Reid Wiseman con su dispositivo personal desde las ventanas de la cápsula Orion, bautizada Integrity por la tripulación. En la imagen principal, la Tierra aparece completamente iluminada con tonos azules y marrones, dos auroras visibles en extremos opuestos del planeta y una banda de luz zodiacal donde el planeta eclipsa al Sol. La NASA describió el continente africano como una gran masa marrón “con la península Ibérica centelleando con luces justo donde el planeta se curva”.

Otra de las instantáneas muestra la línea divisoria entre el día y la noche, mientras que una cuarta captura el planeta en la oscuridad, alumbrado por las luces eléctricas de la actividad humana. “Incluso en la oscuridad, brillamos”, publicó la agencia espacial.

Even in darkness, we glow.



In this image of Earth taken by the Artemis II crew, we can see the electric lights of human activity. In the lower right, sunlight illuminates the limb of the planet. pic.twitter.com/kWcjHFvoDM — NASA (@NASA) April 3, 2026

Las fotografías fueron tomadas tras la maniobra de inyección translunar completada el jueves 2 de abril, un encendido de aproximadamente seis minutos del motor principal del módulo de servicio que sacó a la cápsula de la órbita terrestre y la colocó en trayectoria hacia la Luna. Con esa maniobra, los cuatro astronautas — Wiseman, Glover, la especialista de misión Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense — se convirtieron en los primeros seres humanos en abandonar la órbita terrestre en más de medio siglo.

“Cuando Houston reorientó nuestra nave, justo cuando el Sol se ponía detrás de la Tierra, pudimos ver todo el planeta de polo a polo. Se podía ver África, Europa y, si te fijabas bien, las auroras boreales. Ha sido el momento más espectacular. Nos dejó a los cuatro completamente paralizados”, relató Wiseman durante una rueda de prensa.

Koch destacó un aspecto sin precedentes de la misión: es la primera vez que astronautas en viaje a la Luna fotografían la Tierra mientras otros seres humanos se encuentran también en el espacio, a bordo de la Estación Espacial Internacional.

El viernes, la tripulación se encontraba a más de 160.000 kilómetros de la Tierra, con unos 240.000 kilómetros por recorrer. El sobrevuelo lunar está previsto para el lunes 6 de abril, cuando los astronautas observarán y fotografiarán la superficie lunar, incluidas zonas de la cara oculta nunca vistas directamente por seres humanos. La misión, de 10 días de duración, no incluye un alunizaje, pero sienta las bases para futuras misiones Artemis que prevén el regreso de astronautas a la superficie lunar en 2028.