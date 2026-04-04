Filtración revela campaña rusa para desacreditar a Milei a través de medios argentinos

La campaña combinó noticias verdaderas y falsas para erosionar la imagen del gobierno, fomentar divisiones dentro del oficialismo, apoyar a la oposición y alentar conflictos con países vecinos

Un grupo de espionaje vinculado a la inteligencia exterior rusa financió la publicación de más de 250 artículos en al menos 23 medios digitales argentinos entre junio y octubre de 2024, con el objetivo de desacreditar al gobierno de Javier Milei, según una investigación basada en documentos filtrados y realizada por un consorcio internacional de medios.

Los archivos, 76 documentos en ruso que suman 1.431 páginas, fueron obtenidos por el medio sudafricano The Continent y compartidos con openDemocracy (Reino Unido), Dossier Center e iStories (Rusia), Forbidden Stories (Francia) y Filtraleaks (Argentina), entre otros. Detallan las operaciones de una estructura conocida como La Compañía, una reencarnación del Grupo Wagner ligada al servicio de inteligencia exterior ruso (SVR), en más de 30 países de África y América Latina.

En Argentina, los registros muestran un gasto de al menos 283.100 dólares en contenido mediático, con pagos de entre 350 y 3.100 dólares por artículo. A eso se suman otros 343.000 dólares destinados a recopilación de inteligencia, trabajo de campo y otros gastos operativos. Según openDemocracy, Argentina fue el país donde La Compañía más invirtió en propaganda durante agosto de 2024.

La campaña combinó noticias verdaderas y falsas para erosionar la imagen del gobierno, fomentar divisiones dentro del oficialismo, apoyar a la oposición y alentar conflictos con países vecinos. Entre las historias fabricadas figuraba una noticia falsa que atribuía a Milei el envío de un grupo de sabotaje para atacar un gasoducto en Chile. Muchos artículos carecían de autor o se publicaron bajo identidades ficticias con fotografías generadas por inteligencia artificial. Los líderes de la operación en Argentina fueron identificados como Lev Andriashvili e Irina Iakovenko, ambos ciudadanos rusos radicados en Buenos Aires.

La motivación principal habría sido la alineación de Milei con Estados Unidos y su apoyo a Ucrania tras asumir en diciembre de 2023, una postura que incluyó la invitación al presidente Volodímir Zelenski a su toma de posesión. Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Argentina se distanció de Kiev y la campaña perdió su razón de ser.

Los editores de los medios mencionados en la filtración negaron cualquier implicación y casi todos rechazaron haber recibido dinero. Dos fuentes, sin embargo, admitieron ante openDemocracy haber recibido pagos, aunque por montos inferiores a los registrados en los documentos, a través de intermediarios que se presentaron como representantes de empresarios argentinos opositores al gobierno.

Milei calificó el caso como un hecho “de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia” y prometió “ir hasta las últimas consecuencias” para identificar a todos los involucrados. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) aseguró haber detectado la operación y haberla puesto en conocimiento de la justicia en octubre de 2025. La Embajada de Rusia en Buenos Aires rechazó las acusaciones, calificó la investigación de “material antirruso” y lamentó que “las posturas ideológicas vuelvan a imponerse al sentido común”. El canciller argentino, Pablo Quirno, respondió que los hechos “se encuentran bajo análisis de la justicia argentina”.

Los documentos también revelan que La Compañía operó simultáneamente en Bolivia para apuntalar al entonces presidente Luis Arce y en Venezuela para mejorar la imagen de Nicolás Maduro tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024.