Embajador británico califica de “inaceptable” el apoyo de Bolivia a Argentina por Falklands/Malvinas

Porter grabó un video frente al Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano en el que sostuvo que “las islas Falkland son británicas, su soberanía no está en cuestión” y citó el referéndum de 2013

Argentina agradeció el viernes a Bolivia por su respaldo a la causa de soberanía sobre las islas Falklands/Malvinas y calificó de “expresiones desafortunadas” las críticas del embajador británico en La Paz, Richard Porter, quien tildó de “decepcionante e inaceptable” la posición boliviana favorable al reclamo argentino.

El cruce diplomático se originó el miércoles, cuando el viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Carlos Paz Ide, participó en un acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas, organizado por la Embajada argentina en la Plaza General San Martín de La Paz. Allí, Paz Ide afirmó que “la causa de las Malvinas no solo corresponde a la Argentina, sino que constituye también una causa regional”, según un comunicado de la Cancillería boliviana.

La reacción británica no se hizo esperar. El jueves, Porter grabó un video frente al Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano en el que sostuvo que “las islas Falkland son británicas, su soberanía no está en cuestión” y citó el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los isleños votó por mantener su condición de territorio británico. Calificó la declaración boliviana como “una intervención profundamente decepcionante e inaceptable en los asuntos soberanos del Reino Unido”.

Bolivia respondió rechazando “cualquier interpretación que pretenda caracterizar sus posiciones como injerencias en asuntos internos de otros Estados” e instó a las misiones diplomáticas a utilizar “los canales institucionales correspondientes”, evitando mecanismos que dificulten el diálogo, según informó EFE.

El canciller argentino, Pablo Quirno, expresó en la red social X que “la Argentina agradece el firme respaldo de Bolivia y, frente a las recientes declaraciones del Reino Unido, reafirma sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. En un comunicado posterior, la Cancillería argentina argumentó que el principio de libre determinación invocado por Londres no resulta aplicable al caso, dado que ninguna resolución de la Asamblea General ni de su Comité Especial de Descolonización lo contempla para las Falklands/Malvinas. Buenos Aires sostuvo que no existe un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus, sino “una población establecida por la potencia ocupante” tras la expulsión de las autoridades argentinas en 1833.

Argentina reiteró su disposición a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido conforme a la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU. Bolivia, por su parte, ha mantenido históricamente su apoyo al reclamo argentino con independencia del signo político de sus gobiernos.