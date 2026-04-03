Milei ofrece recompensa por exguerrillero chileno prófugo antes de la visita de Kast

La búsqueda de Apablaza se enmarca en la primera visita oficial del presidente chileno, José Antonio Kast, a Buenos Aires, prevista para el lunes

El Gobierno argentino ofreció el viernes una recompensa de 20 millones de pesos —unos 14.000 dólares— por información que permita localizar y detener a Galvarino Apablaza, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), requerido por la justicia chilena como presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro del empresario Cristián Edwards.

La medida, anunciada por el Ministerio de Seguridad de Argentina, se produce tras el fracaso de un operativo policial ejecutado el miércoles, justo en el aniversario 35 del crimen de Guzmán. Efectivos policiales llegaron hasta la vivienda de Apablaza en la localidad de Moreno, en la periferia oeste de Buenos Aires, pero no lo encontraron. Según su abogado, Rodolfo Yanzón, los agentes derribaron la puerta de la casa. “No estaba Apablaza, porque no tiene ninguna restricción para salir o moverse”, dijo Yanzón a El País.

Recompensa de $20.000.000 para quien aporte información que permita localizar y detener al ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional por homicidio y secuestro.



Si contás con datos que puedan ayudar a encontrarlo,… pic.twitter.com/JKDdkuFM6F — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) April 3, 2026

La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini, que subroga al titular del juzgado federal, Ariel Lijo, actualmente de licencia. La defensa de Apablaza cuestionó la legalidad de la medida y alegó que su condición de refugiado no ha sido resuelta de forma definitiva, pese a que una cámara federal confirmó en febrero la revocación de ese estatus. Si la justicia da por caída la protección, Chile “tendrá que pedir una nueva extradición”, sostuvo Yanzón, quien calificó el operativo como un gesto político: “Como el lunes viene el señor Kast a Argentina, el Gobierno quería hacerle un regalo”.

La búsqueda de Apablaza se enmarca en la primera visita oficial del presidente chileno, José Antonio Kast, a Buenos Aires, prevista para el lunes. Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), es uno de los principales referentes ideológicos de Kast. El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, solicitó formalmente a la Cancillería argentina que se realicen “los mayores esfuerzos” para dar con el paradero del exguerrillero, según informó EFE.

Apablaza, de 75 años, vive en Argentina desde 1993. En 2010, bajo el Gobierno de Cristina Kirchner, obtuvo refugio político, un estatus que fue revocado durante la presidencia de Mauricio Macri. Ese mismo año, la Corte Suprema argentina había autorizado su extradición a Chile, pero el proceso quedó congelado por sucesivos recursos judiciales.

Conocido dentro del FPMR como el Comandante Salvador, Apablaza es señalado como responsable mediato del asesinato de Guzmán. Los autores materiales del crimen, Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete, se fugaron en 1996 de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago en helicóptero. Palma obtuvo asilo político en Francia en 2018. Escobar cumple una condena de 60 años en México por un secuestro cometido en 2017.