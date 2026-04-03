Irán derriba dos aviones de combate de EE. UU.; aún buscan a un tripulante

Durante las operaciones de rescate, dos helicópteros Black Hawk que sobrevolaban territorio iraní fueron alcanzados por fuego enemigo

Irán derribó un caza F-15E Strike Eagle estadounidense sobre su territorio este viernes, en el primer derribo confirmado de un avión tripulado de EE. UU. desde el inicio de la guerra hace cinco semanas. Un segundo aparato, un avión de ataque A-10 Warthog, también fue alcanzado por fuego iraní y se estrelló tras lograr salir del espacio aéreo de Irán.

Los dos tripulantes del F-15E se eyectaron con vida tras el impacto. Fuerzas especiales estadounidenses localizaron y rescataron a uno de ellos en suelo iraní; se encuentra bajo custodia de EE. UU. y recibe atención médica. La búsqueda del segundo continúa. El piloto del A-10, una aeronave monoplaza, logró eyectarse en el espacio aéreo de Kuwait, donde el avión se estrelló; fue rescatado a salvo, según NBC News.

Durante las operaciones de rescate, dos helicópteros Black Hawk que sobrevolaban territorio iraní fueron alcanzados por fuego enemigo. Ambas aeronaves lograron regresar a su base; sus tripulaciones resultaron heridas pero fuera de peligro, según The Washington Post.

Irán inicialmente aseguró haber derribado un F-35 furtivo, pero los restos fotografiados y difundidos por medios estatales iraníes corresponden a un F-15E del ala 48 de caza, con base en RAF Lakenheath, Reino Unido, según múltiples análisis independientes. Las autoridades iraníes ofrecieron una recompensa a la población civil por localizar a los tripulantes; comerciantes de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad pusieron un precio de unos 60.000 dólares.

El derribo contradice las afirmaciones recientes de altos funcionarios estadounidenses sobre el dominio total del espacio aéreo iraní. El presidente Donald Trump, sin embargo, restó importancia al incidente. En una llamada telefónica con NBC News dijo que el hecho no afectará las negociaciones para poner fin al conflicto. “No, en absoluto, es la guerra”, afirmó.

Pero la vía diplomática se encuentra en un punto muerto. Según The Wall Street Journal, Irán comunicó oficialmente a los mediadores pakistaníes que no está dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad y que considera inaceptables las exigencias de Washington. Por su parte, Teherán rechazó una propuesta estadounidense de cese de hostilidades de 48 horas transmitida el miércoles a través de un país intermediario, según informó Reuters citando a la agencia semioficial Fars. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha reiterado que Irán solo aceptará el fin permanente de la guerra, no una tregua temporal.

Israel, por su parte, pospuso ataques previstos contra Irán para no obstaculizar las operaciones de búsqueda y rescate estadounidenses, según confirmó un funcionario israelí.