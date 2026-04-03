Falklands y efecto Irán, aumenta 36% el precio del diésel

A partir de abril el combustible diésel (gasóleo) se incrementó 23 peniques el litro, o sea un aumento del 36.5%, alcanzando 86 peniques el litro

No hay rincón del planeta donde el impacto de la Guerra en Medio Oriente no se ha hecho sentir particularmente en lo que respecta a la energía y los combustibles en un mundo tan dependiente de hidrocarburos.

Así es que en las Islas Falkland, a partir de este mes de abril el combustible diésel (gasóleo) se incrementó 23 peniques el litro, o sea un aumento del 36.5%, alcanzando 86 peniques el litro en las estaciones de servicio. (Una libra cotizaba al jueves de esta semana en el mercado internacional de cambios a US$ 1,32/1,34).

El nuevo valor es casi similar al del keroseno, (88 peniques), el cual por ahora permanece sin cambios al igual que para la gasolina súper y para las garrafas de gas.

Según expresó Gareth Goodwin, el Director Gerente de Stanley Services, --empresa mixta privada-gubernamental que administra las compras macro y por tanto el valor de combustibles en las Islas--, el incremento está relacionado “únicamente a los acontecimientos mundiales” Agregó que el conflicto en Medio Oriente ha generado volatilidad en el mercado mundial de combustibles, al igual que problemas de suministro, “imprimiendo mayor presión a la situación”.





Globalmente los precios de combustibles se han estado incrementando del momento que continúa la guerra entre Estados Unidos e Irán, y el estrecho de Hormuz, una importante ruta petrolera permanece bloqueado.

Esta semana el Reino Unido será anfitrión de una reunión virtual entre unas 30 naciones para considerar planes con vistas a la reapertura de dicha ruta marítima, por la cual transita un quinto del crudo y gas que se consume en el mundo.

En vista de la proximidad del invierno, el precio actual (y futuro) del keroseno es crucial para calefaccionar a la población de las Islas, junto con la tarifa eléctrica, uno de los puntos salientes en la discusión política de la reciente elección que motivó la renovación de seis de los ocho miembros que conforman la Asamblea Legislativa, en los hechos el gobierno autónomo de las Islas.

Cuando se le preguntó al legislador MLA Roger Spink si el aumento de los combustibles tendría un impacto en las tarifas eléctricas al respecto dijo, “no me gustaría comentar en lo que podría suceder, o no podría suceder. Pero obviamente si aumenta el combustible potencialmente tiene un efecto sobre el precio de la electricidad…y el gobierno tendrá que ver como lo enfrenta, y como apoyamos aquellos más vulnerables y más afectados”.

Es más agregó, “uno de los problemas con los cuales debe lidiar un gobierno, todo gobierno, es saber cuánto tiempo durara la situación? Se precisa tener planes, pero a la vez no podemos actuar con demasiada premura porque necesitamos ver cómo se van desarrollando los acontecimientos”.

En cuanto a las reservas de combustibles en las Islas, MLA Spink explicó que tenía entendido que las reservas de diésel estaban “bastante completitas”, por tanto “creo que las Falklands están en una buena posición comparado con el resto del mundo”.