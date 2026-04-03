Falklands, avanza a ritmo propio el desarrollo de industria de hidrocarburos

Nueva medición más precisa incremento incrementó las reservas de la petrolera Rockhopper en 100 millones de barriles

Navitas está involucrada en el montaje de una planta de lodos para perforaciones, utilizados en los pozos, al igual que toda una infraestructura en las Islas

Una coordinada confluencia de los sectores privado y público, y a su propio ritmo, conducen a un sostenido avance en el desarrollo de la industria petrolera en las Islas Falkland, muy al margen de lo que está ocurriendo en un mundo convulsionado.

En efecto la petrolera Rockhopper Exploration ha confirmado un nuevo paso en el avanzar del yacimiento aguas afuera de Sea Lion, con una reciente evaluación más precisa en que se estimaron unos 100 millones de barriles adicionales de reservas en hidrocarburos. Esto a continuación de la decisión final de la petrolera de proceder con sus inversiones anunciado en diciembre del 2025.

Más precisamente un informe independiente, más ajustado a reclasificado los volúmenes de hidrocarburos en las Fases Norte de Desarrollo, 1 y 2, catalogados como contingentes, en reservas de recursos, lo cual implica que ahora se las considera comercialmente recuperables bajo condiciones claramente definidas.

Rockhopper también reveló que sus reservas financieras líquidas son suficientes para financiar la Fase 1, confiando en que la extracción del “primer crudo” será hacia principios del 2028.

Por su parte Navitas, la petrolera Israelí socio mayoritario en el desarrollo del yacimiento de Sea Lion está involucrado en la construcción de una planta de lodos de perforación y otra de residuos sólidos junto con los necesarios lugares de almacenamiento.

Similarmente en el montaje de laboratorios, alojamientos para oficinas administrativas, estacionamiento de autos y tanques de depósito de aguas, toda esta infraestructura en las Islas.

A su vez el Consejo Ejecutivo de las Falklands ha aprobado el establecimiento de un Marco de Servicios Profesionales dentro del Departamento de Recursos Minerales con vistas a las actividades de la industria petrolera.

El propósito es iniciar el desarrollo de una unidad con funciones regulatorias de las actividades offshore. De acuerdo a un documento de dicho Consejo, las funciones a desarrollar ya han sido anticipadas y se viene trabajando desde que en diciembre se confirmó la decisión definitiva de las petroleras de proceder con sus planes de inversión.

El marco “profesional” suministrará las capacidades técnicas que resulten necesarias para el Departamento de Recursos Minerales, de acuerdo al Consejo Ejecutivo.

Asimismo dicho Consejo informó que muy pronto iniciará los trabajos para establecer un Fondo Soberano, siguiendo los principios delineados en el Foro Internacional de Fondos Soberanos de Riqueza.

Su estructura legal, gobernanza, decisiones en materia de inversiones y el uso de esos dineros, requerirán de una legislación que será aprobada a medida que se avanza, a aprobarse por el Consejo Ejecutivo, asegurando el funcionamiento de dicho Fondo de acuerdo a normas internacionales.

Se estima que la industria de hidrocarburos de las Falklands aportará significativos ingresos por licencias y royalties del orden de más de 2.000 millones de dólares (dos mil millones) en el correr de treinta años, con el avance de las Fases 1 y 2 del Desarrollo Norte de las Islas.

De ahí la importancia de crear el Fondo Soberano con el propósito de preservar y hacer crecer la riqueza de la nación de forma de asegurar la estabilidad económica y financiera en beneficio de las futuras generaciones.

Por último, la empresa de servicios de helicópteros Bristow, mediante avisos invita a pilotos, copilotos, expertos en seguridad a sumarse a una promisoria fase de crecimiento en uno de los escenarios de operaciones únicos como pueden ser los Servicios de Energías Offshore, operando desde las Islas Falklands. (Fuente Penguin News)