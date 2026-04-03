Falklands, aprueban consulta pública al muy discutido tema de cría industrial de salmones

La cría de salmones a gran escala está muy extendida en Chile, y sus aspectos positivos y negativos han sido motivo de gran polémica en las Falklands

El Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland ha dado su aprobación a una consulta pública relativa a la cría industrial del salmón en las Islas, y de ser así, como debe desarrollarse. Un tema por demás polémico e intensamente debatido por años en las Islas.

Tras la consulta las respuestas serán analizadas e informadas al Consejo Ejecutivo el cual considerará las respuestas de dicho ejercicio de consulta.

La decisión de la consulta sigue a años de discusiones públicas sobre el tema incluyendo un planteo ante el Judicial.

El gobierno de las Falklands fue abordado en 2018, con una propuesta de una empresa en el rubro industrial de salmones, el cual pretendía el establecimiento de una planta de cría a gran escala en las propias Islas. En respuesta el gobierno de las Islas, encomendó una serie de informes examinando los impactos medio ambientales y el potencial marco regulatorio para una industria de esa naturaleza.

Una propuesta para considerar una consulta pública fue elevada al Consejo Ejecutivo en 2022, pero a esa altura los integrantes de la Asamblea Legislativa de aquel entonces decidieron no proceder y también resolvieron no autorizar la cría industrial a gran escala de salmones en las Islas. La decisión fue objetada por United Marine, una joint venture que involucraba a F-Land y Fortuna Limited (de las empresas pesqueras más grande de las Islas).

La disputa llevó a un consenso, con un mandato de un juez en 2024 requiriendo al gobierno de las Islas que realice una consulta pública sobre el asunto en cuestión. Como parte de dicho acuerdo, el Consejo Ejecutivo también acordó una “carta de conformidad” con Unity Marine, estableciendo los compromisos en cuanto a cómo la consulta se iba a conducir.

En anticipación de la consulta, toda una gama de nuevos documentos, y puestas al día han sido producidos para informar al público.

Estos incluyen informes revisados sobre el medio ambiente, y regulatorios, junto a una evaluación socio-económica y análisis de la capacidad medio ambiental para dicho emprendimiento,

Un boceto de plan a implementar ha sido desarrollado, junto a las preguntas que serán puestas a consideración del público. La consulta se espera tenga lugar durante el invierno próximo, con más detalles a ser adelantados y confirmados una vez que el proceso de consulta haya sido lanzado formalmente.

Una vez completado todas las respuestas serán analizadas, y presentadas nuevamente al Consejo Ejecutivo, el cual entonces considerará los resultados de la ronda antes de adoptar decisiones futuras en cuanto a si es que la cría industrial de salmones debe ser permitida en las Falklands. (Fuente Penguin News)