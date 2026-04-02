Milei reafirma soberanía sobre las Falklands/Malvinas, advierte a petroleras y promete reconstruir las Fuerzas Armadas

En una advertencia contundente, Milei se refirió a la decisión final de inversión anunciada por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum respecto al yacimiento Sea Lion

El presidente argentino, Javier Milei, reafirmó este jueves el reclamo de soberanía sobre las islas Falklands/Malvinas, advirtió que responderá con medidas diplomáticas ante la exploración petrolera británica en la zona y anunció que destinará el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones a la compra de armamento y equipamiento para las Fuerzas Armadas.

En su discurso por el 44° aniversario de la guerra del Atlántico Sur, pronunciado en la Plaza San Martín de Buenos Aires ante autoridades, militares y familiares de excombatientes, Milei declaró: “Quiero reafirmar nuestro derecho al ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”. El mandatario sostuvo que el conflicto de 1982 “no alteró la naturaleza jurídica de esta disputa, que continúa siendo reconocida por las Naciones Unidas como una situación colonial especial y particular que debe resolverse mediante el diálogo maduro y sincero entre la Argentina y el Reino Unido”.

En una advertencia directa, Milei se refirió a la decisión final de inversión anunciada por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en el yacimiento Sea Lion, en la cuenca Falklands/Malvinas Norte. “El país responderá con todas las medidas diplomáticas necesarias para proteger sus derechos y defender sus intereses”, afirmó, calificando las actividades como “unilaterales e ilegítimas”.

El eje central del discurso fue la reivindicación de las Fuerzas Armadas, a las que definió como “una institución injustamente vilipendiada en el pasado, pero hoy puesta nuevamente en el lugar que merece, como parte central de nuestra República”. Milei reconoció una “deuda en lo salarial” con el personal militar y anunció que el gobierno financiará la reconstrucción de capacidades de defensa con un porcentaje fijo de los ingresos por privatizaciones. “Destinaremos el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer nuestro sistema de defensa nacional”, dijo. “Un país que busca ser protagonista en el escenario global necesita fuerzas bien pagas y equipadas, a la altura de lo que el contexto global demanda”, agregó.

El presidente también firmó un decreto que ordena a la Secretaría General de la Presidencia organizar en 2027, cuando se cumplan 45 años de la guerra, un homenaje especial y una distinción oficial para los veteranos. “Un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace ya muchos años”, señaló.

A diferencia de su discurso del año pasado, cuando generó repercusiones al llamar “malvinenses” a los isleños y al condicionar la recuperación del archipiélago a que sus habitantes “decidan votarnos con los pies”, Milei evitó esta vez referencias al consentimiento de la población de las islas.

El acto contó con la presencia de gran parte del gabinete, incluido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien recibió un abrazo público del presidente en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.