Milei preside el homenaje a los caídos en las Falklands/Malvinas en un contexto de distensión con Londres

El acto se produce en medio de versiones sobre un posible viaje de Milei al Reino Unido. Milei negociará el levantamiento de las restricciones que pesan sobre Argentina para la compra de armamento

El presidente argentino, Javier Milei, encabeza este jueves el acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Falklands/Malvinas, en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, donde se encuentra el cenotafio que recuerda a los soldados fallecidos en el conflicto de 1982. La ceremonia, programada para las 10 de la mañana, incluye un discurso presidencial, una ofrenda floral y un minuto de silencio frente a la placa del soldado desconocido.

En su tercer año consecutivo al frente de la conmemoración, Milei renovará el reclamo de soberanía sobre las islas, una posición que ha definido como “innegociable”, al tiempo que busca preservar el acercamiento comercial y diplomático con el Reino Unido que ha caracterizado su gestión.

“Nunca vamos a renunciar a nuestro reclamo de soberanía sobre las Malvinas”, declaró Milei en una entrevista con el diario británico The Telegraph a fines del año pasado. En esa misma conversación, el mandatario planteó que el territorio en disputa debería ser devuelto “a través de la negociación y cuando los isleños lo deseen”, y expresó su disposición a avanzar en todo lo que mejore el comercio bilateral.

Esas declaraciones le valieron una denuncia del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), presentada en enero. El año pasado, su discurso generó repercusiones al referirse a los habitantes de las islas como “malvinenses” y al vincular la recuperación del archipiélago a la prosperidad económica argentina. “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies”, dijo entonces.

El acto se produce en medio de versiones sobre un posible viaje de Milei al Reino Unido entre abril y mayo, con el objetivo de negociar, entre otros temas, el levantamiento de las restricciones que pesan sobre Argentina para la compra de armamento, vinculadas al diferendo por las islas. Bajo su gobierno, la relación con Londres ha registrado pasos hacia la distensión, aunque sin avances en el reclamo diplomático central.

Se espera la asistencia de gran parte del gabinete, incluida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri. También se prevé la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y propiedades no declaradas. El presidente lo ratificó en el cargo este miércoles.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, distanciada del gobierno y con la causa de las Falklands/Malvinas como eje de su agenda nacionalista, participará en un acto separado en la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, la provincia de Tierra del Fuego será escenario de una convocatoria del peronismo. El gobernador fueguino, Gustavo Melella, recibirá en Ushuaia a sus pares de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Rioja, Ricardo Quintela, en actos que se anticipan con fuerte presencia opositora y críticas a la política exterior del gobierno nacional.