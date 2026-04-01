Falklands, S&P Global confirma calificación ‘A+’ y respaldo a prudencia fiscal del Legislativo

S&P solo considera los actuales valores y activos de la economía de Falklands, sin contar con el potencial que podría generar la industria de hidrocarburos

El Secretario de Finanzas Pat Clunie dijo que retener la calificación de ‘A+’ es un logro de un equipo que atraviesa todos los sectores de las Falklands

El gobierno de las Islas Falkland anunció esta semana que el pasado 19 de marzo, tras una detallada revisión de la información fiscal y económica, al igual que entrevistas confidenciales con jerarcas oficiales y del sector privado, la calificadora de riesgos S&P Global reafirmó y calificó la solvencia crediticia soberana a largo plazo para las Falklands con un ‘A+’ al igual que de perspectivas estables.

“La perspectiva estable se base en la expectativa que las finanzas públicas permanecerán fuertes durante el correr de los próximos dos años,” sostuvo el informe de S&P, el cual se apoya en el importante nivel de activos. Los cuales más que cubren su reciente solicitud de crédito y le permitirá proceder con sus planes de inversión capital. También refleja nuestra expectativa que los vínculos institucionales con el Reino Unido permanecerán fuertes, con un anclaje de política estable y de seguridad”.

La calificación de ‘A+” hizo referencia adicional a los fuertes balances de reservas del gobierno de las Falklands, la expectativa de políticas fiscales prudentes, durante el mandato de la actual Asamblea Legislativa electa, y de crecimiento sostenido con sólidos resultados en la industria de la pesca, al igual que continua estabilidad en los servicios públicos y la agricultura. De importancia, se toma en cuenta el planificado desembolso en proyectos mayores de inversión capital tales como el puerto nuevo, la nueva planta generadora de electricidad, granja eólica y la usina procesadora de residuos, junto al mantenimiento en general en inversiones de desarrollo que tienen lugar anualmente.

El Secretario de Finanzas de las Islas, Pat Clunie dijo al respecto, “retener nuestra calificación de solvencia crediticia en ‘A+’ es un logro excelente especialmente teniendo en cuenta el programa de grandes inversiones de capital y la presión financiera. Refleja la fortaleza subyacente de nuestra economía y el prudente manejo financiero el cual a su vez respalda nuestra perspectiva estable. Se trata de un esfuerzo de equipo que atraviesa todos los sectores de las Falklands y que nos permite contar con algo de los cual todos podemos estar orgullosos”.

Los pronósticos económicos y fiscales no incorporan por ahora el potencial de ingresos generados por la producción de petróleo. Pero S&P notó que muy bien “podrían incrementar la calificación en el correr de los próximos dos años, de tener lugar un avance más temprano de lo esperado, junto a un surgir en todo el sector de hidrocarburos lo cual creemos podrá tener un impacto significativo en los índices de crecimiento a largo plazo o en la estabilidad de la economía, y esperamos que este efecto resulte sostenido en el largo plazo”.