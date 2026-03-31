Un tribunal procesa al jefe del fútbol argentino Tapia y a directivos de la AFA por fraude fiscal

La investigación, iniciada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), determinó que la AFA retuvo impuestos a empleados y proveedores

La Justicia argentina procesó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros tres directivos de la entidad por apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en una causa que investiga retenciones impagas por más de 19.000 millones de pesos (unos 13 millones de dólares).

El juez en lo penal económico Diego Amarante dispuso además el procesamiento de la AFA como persona jurídica y fijó embargos de 350 millones de pesos (unos 246.000 dólares) sobre los bienes de la entidad, de Tapia y de Toviggino. El fallo también alcanza al director general, Gustavo Roberto Lorenzo; al secretario general, Cristian Ariel Malaspina; y al exsecretario general Víctor Blanco Rodríguez, con embargos de menor cuantía.

La investigación, iniciada tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), determinó que la AFA retuvo impuestos a empleados y proveedores —IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social— entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, pero no los depositó al fisco dentro del plazo legal de 30 días.

Los cargos son agravados: 34 hechos de apropiación indebida de tributos en concurso real con 17 hechos de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Según La Nación, la calificación agravada prevé penas no excarcelables que podrían alcanzar hasta 50 años de prisión en caso de condena.

Tapia declaró ante la Justicia el pasado 12 de marzo y negó toda intervención en la operatoria tributaria de la entidad. La AFA aseguró en un comunicado haber presentado todas las declaraciones juradas y sostuvo que ARCA aceptó la totalidad de los pagos pendientes, aplicando intereses pero sin imponer sanciones punitivas. El juez Amarante rechazó esos argumentos al considerar que la entidad tenía amplia disponibilidad de fondos para cumplir en tiempo y forma, según EFE.

Los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, pero Tapia y Toviggino tienen prohibido salir del país y no pueden ausentarse de su domicilio por más de 72 horas sin autorización judicial. Para los otros tres procesados, la prohibición de salida fue levantada. La restricción sobre Tapia y Toviggino podría impedirles asistir a los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026, que comenzará en menos de tres meses en Estados Unidos, México y Canadá.