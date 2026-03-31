Un microsatélite argentino volará en la misión Artemis 2 de la NASA a la Luna

El satélite, bautizado Atenea, es un CubeSat de clase 12U con dimensiones de 30 por 20 por 20 centímetros y un peso de 15 kilogramos

Un microsatélite diseñado y construido íntegramente en Argentina viajará como carga secundaria en la misión tripulada Artemis 2, que la NASA prevé lanzar el miércoles desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Argentina es el único país latinoamericano seleccionado para participar y uno de cuatro a nivel global, junto con Alemania, Arabia Saudita y Corea del Sur.

“Nos llena de orgullo que Argentina haya sido el único país de América Latina invitado por la NASA a integrar una carga secundaria en esta misión”, expresó Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de Argentina.

El satélite, bautizado Atenea, es un CubeSat de clase 12U con dimensiones de 30 por 20 por 20 centímetros y un peso de 15 kilogramos. Fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en articulación con la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa VENG S.A. El proyecto fue seleccionado entre propuestas de más de 50 países.

Tras la separación de la nave Orion de la etapa superior del cohete SLS, Atenea será el primer CubeSat desplegado. Operará a unos 70.000 kilómetros de la Tierra —un récord para la industria espacial argentina— y se comunicará con las estaciones terrenas de la CONAE en las provincias de Tierra del Fuego y Córdoba. La operación pondrá a prueba capacidades de seguimiento, recepción, procesamiento de datos y gestión remota en condiciones de espacio profundo.

“Cada proyecto de ingeniería fortalece nuestras capacidades tecnológicas, forma recursos altamente calificados y nos vuelve un proveedor confiable para la nueva economía espacial”, destacó Genua.

La misión Artemis 2 llevará a cuatro astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna sin alunizaje. Es la segunda misión del programa Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022 y precede a las siguientes fases, que prevén el regreso de astronautas a la superficie lunar en 2028 y el inicio de una presencia permanente en el satélite natural, según EFE.