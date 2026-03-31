La NASA inicia la cuenta atrás para la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años

El vuelo servirá como prueba de sistemas esenciales de cara a futuros alunizajes, incluyendo los sistemas de oxígeno, purificación de aire y los motores necesarios para abandonar la órbita terrestre

La cuenta atrás para el lanzamiento de la misión Artemis 2 comenzó este lunes a las 4:44 de la tarde (hora local) en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, con el despegue previsto para las 6:24 de la tarde del miércoles 1 de abril. Será la primera vez que astronautas viajen hacia la Luna desde la misión Apolo 17 en 1972.

“Es un momento apasionante para nuestro equipo, para este país y para el mundo entero”, dijo la directora de lanzamiento, Charlie Blackwell-Thompson, durante una rueda de prensa. Los responsables técnicos de la NASA confirmaron que el cohete SLS, la nave Orion, la plataforma de lanzamiento y el resto de componentes están en condiciones óptimas. La principal incógnita es el clima, aunque el pronóstico otorga un 80 % de probabilidad de condiciones favorables, con la cobertura de nubes y los vientos en superficie como únicas preocupaciones.

La misión de 10 días llevará a cuatro tripulantes en un viaje de ida y vuelta alrededor de la Luna sin aterrizaje: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el especialista Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Koch será la primera mujer en viajar a la Luna, Glover el primer hombre negro y Hansen el primer astronauta no estadounidense en hacerlo.

El vuelo servirá como prueba de sistemas esenciales de cara a futuros alunizajes, incluyendo los sistemas de oxígeno, control de temperatura, purificación de aire y los motores necesarios para abandonar la órbita terrestre. Por primera vez, la NASA ha recurrido a Europa para componentes críticos a través del Módulo de Servicio Europeo, construido por Airbus bajo coordinación de la Agencia Espacial Europea.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, subrayó la dimensión internacional del programa. “Los países libres del mundo estamos haciendo algo que ningún país puede hacer solo”, afirmó. Durante su intervención, el despegue de un cohete Falcon 9 de SpaceX sacudió brevemente la sala de prensa. “Esta es una de las cosas maravillosas que tiene este país”, bromeó Kshatriya.

Si el lanzamiento se produce entre el miércoles y el sábado, los cuatro astronautas superarán el récord de distancia de la Apolo 13 y se convertirán en los seres humanos que más lejos hayan viajado de la Tierra, a más de 400.000 kilómetros, según AP. Durante el sobrevuelo, la tripulación podrá contemplar zonas de la cara oculta de la Luna nunca antes vistas por ojos humanos, con las comunicaciones con la Tierra interrumpidas durante unos 40 minutos. La ventana de lanzamiento se extiende hasta el 6 de abril, con una oportunidad diaria. Si no se concreta en ese plazo, la siguiente ventana se abre el 30 de abril.