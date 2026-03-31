El representante de las Falklands honra a veteranos de la guerra de 1982 en una reunión en el Reino Unido

Hyslop se dirigió a los miembros de la asociación durante la asamblea del sábado 28 de marzo, donde informó sobre los últimos acontecimientos en las Islas Falklands. Foto: FIGO

El representante del Gobierno de las Islas Falklands ante el Reino Unido y Europa, Richard Hyslop, participó el pasado fin de semana en la Asamblea General Anual y el encuentro de confraternidad de la Asociación de la Medalla del Atlántico Sur (SAMA 82), celebrado en la ciudad de Gloucester, Inglaterra.

Hyslop se dirigió a los miembros de la asociación durante la asamblea del sábado 28 de marzo, donde informó sobre los últimos acontecimientos en las Islas Falklands. Esa misma noche asistió a una cena de gala junto a veteranos de la guerra de 1982 y sus familias. El domingo 29, se celebró un servicio religioso especial en honor a los veteranos en la iglesia de St John's, en Churchdown, Gloucester.

“Fue un honor unirme a tantos veteranos de la guerra de las Falklands en Gloucester y recordar sus sacrificios durante un emotivo servicio en la iglesia de St John's”, dijo Hyslop. “Me complace mucho que el Gobierno de las Islas Falklands mantenga vínculos tan estrechos con los veteranos y los miembros de SAMA 82, todos los cuales dieron tanto por la liberación de nuestras Islas en 1982”.

SAMA 82 reúne a los militares británicos condecorados con la Medalla del Atlántico Sur por su servicio durante el conflicto de 1982, cuando fuerzas británicas recuperaron el archipiélago tras la ocupación argentina iniciada el 2 de abril de ese año. La guerra, que se prolongó durante 74 días, dejó 255 militares británicos y 649 argentinos muertos, y consolidó el derecho de los isleños a la autodeterminación, un principio que el Gobierno de las Falklands continúa defendiendo en foros internacionales.

La participación de Hyslop en el encuentro refleja la política sostenida del Gobierno de las Falklands de mantener una relación activa con la comunidad de veteranos británicos, a quienes las autoridades isleñas consideran parte central de la historia contemporánea del archipiélago. El encuentro anual de SAMA 82 es uno de los principales eventos de confraternidad de la comunidad veterana del Atlántico Sur en el Reino Unido.