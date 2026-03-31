El Falklands Maritime Heritage Trust lleva la réplica del Endurance a su primera gira por el Reino Unido

El modelo 3D impreso del naufragio del Endurance, producido por el Falklands Maritime Heritage Trust a partir de datos de la expedición Endurance22, se exhibirá en Discovery Point, en Dundee

Un modelo 3D a escala del naufragio del Endurance, el célebre buque de Sir Ernest Shackleton, será exhibido por primera vez en Escocia a partir del 30 de abril en Discovery Point, en la ciudad de Dundee. Se trata de la primera parada de una gira planificada por el Reino Unido, organizada por el Falklands Maritime Heritage Trust (FMHT), la fundación con sede en las Islas Falklands que lideró la expedición que localizó los restos del barco en 2022.

La réplica fue producida a partir de un gemelo digital del naufragio, construido con más de 25.000 imágenes de alta resolución, datos de láser y sónar, capturados durante la expedición Endurance22. El modelo es, según el FMHT, una representación científicamente precisa del pecio tal como yace en el fondo del mar de Weddell, a más de 3.000 metros de profundidad, donde permanece como uno de los naufragios mejor conservados jamás encontrados.

“El llamado 'inalcanzable' Endurance se encontraba en uno de los lugares más remotos y hostiles del planeta, un lugar que el propio Shackleton llamó la peor porción del peor mar de la Tierra”, dijo Mensun Bound, director de exploración y fundador del FMHT. “Y sin embargo, hoy podemos estar en un museo y observarlo con un detalle extraordinario. Este modelo no es una interpretación; es una representación fiel, basada en datos, del naufragio exactamente como reposa en el lecho marino”.



Fotos: FMHT





El pecio del Endurance está protegido por el Tratado Antártico y un estricto plan de conservación que impide cualquier intervención física. Por esa razón, el equipo de la Endurance22 recurrió a técnicas no invasivas de última generación para documentarlo sin perturbarlo.

La exhibición permanecerá en Discovery Point hasta noviembre de 2026. El museo, gestionado por el Dundee Heritage Trust, alberga el RRS Discovery, el buque de exploración antártica del capitán Robert Falcon Scott, lo que lo convierte en uno de los centros de referencia del Reino Unido en historia polar y marítima.

La inauguración incluirá una conferencia a cargo de Bound, en la que ofrecerá detalles sobre la expedición original de Shackleton y sobre la misión moderna que finalmente encontró el barco más de un siglo después de su hundimiento en 1915.

“Esto permite a las personas conectarse, de una manera muy real, tanto con la historia de Shackleton como con el momento del descubrimiento en 2022. Para mí, ese es el verdadero poder de este proyecto”, agregó Bound.