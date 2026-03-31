Argentina: Jefe de Gabinete compró un departamento de US$ 230 mil que sus ingresos declarados no justifican

El inmueble, ubicado en una de las zonas más cotizadas del barrio, fue financiado casi en su totalidad mediante una hipoteca no bancaria de US$ 200.000 otorgada por las propias vendedoras

El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, adquirió en noviembre de 2025 un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito por US$ 230.000, según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble. La operación, cuyo financiamiento no se corresponde con los bienes declarados por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción, profundiza una crisis de credibilidad que lo persigue desde hace semanas.

El inmueble, ubicado en la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio, fue financiado casi en su totalidad mediante una hipoteca no bancaria de US$ 200.000 otorgada por las propias vendedoras de la propiedad: Beatriz Viegas, una jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo. Ambas figuran como acreedoras en partes iguales del préstamo, que cubrió el 87 % del monto total. Las dos mujeres declararon a La Nación que no conocen al funcionario.

La compra se concretó apenas 14 días después de que Adorni fuera designado jefe de Gabinete. En el mismo mes, su esposa, Julieta Bettina Angeletti, adquirió una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Ninguna de las dos operaciones figuraba en la última declaración jurada del funcionario, quien tampoco había informado la venta de su anterior vivienda en el barrio de Parque Chacabuco.

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, señaló que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500 % en un solo período fiscal. Entre las inconsistencias detectadas figuran la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a 16 millones de pesos, además de la incorporación de US$ 24.500 en efectivo justificados mediante préstamos familiares.

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó formalmente a Adorni el 27 de marzo por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó al juez Ariel Lijo una batería de 12 medidas de prueba, incluyendo oficios a registros de propiedad, vehículos y entidades bancarias. La fiscalía argumentó que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario, según el expediente al que accedió EFE.

La escribana que certificó la operación de Caballito fue citada a declarar como testigo el 8 de abril. Desde el entorno del jefe de Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna. Adorni ha reiterado que sus bienes son producto de 25 años de actividad en el sector privado y que su documentación está a disposición de la Justicia, pero ha evitado dar explicaciones públicas detalladas. “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”, fue su única respuesta ante la prensa en la Casa Rosada.

El juez Lijo aún no se pronunció sobre las medidas solicitadas por la fiscalía.