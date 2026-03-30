Maduro llama desde prisión a “la reconciliación, el perdón y el reencuentro” en Venezuela

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, emitieron desde prisión su primera declaración pública desde que fueron capturados en Caracas el 3 de enero en una operación militar estadounidense, llamando a la reconciliación nacional y respaldando la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

“Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, dice el mensaje, publicado el sábado en las redes sociales de Maduro y difundido inicialmente a través del portal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La pareja agradeció “las innumerables muestras de apoyo, valentía y oraciones” de sus seguidores. “Cada palabra de amor, cada gesto de cariño y cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente”, asientan en el texto.

En un gesto políticamente significativo, Maduro y Flores se alinearon con la apertura que impulsa Rodríguez desde el poder: “Hoy más que nunca, llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro de todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo y el respeto, porque esa es la senda de la patria.”

El mensaje fue divulgado días después de que ambos comparecieran ante un tribunal federal en Nueva York, donde el jueves un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos. El Espectador Maduro enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas de guerra, delitos que contemplan penas de hasta cadena perpetua. Flores está acusada de delitos vinculados a conspiración de narcotráfico y posesión de armas.

Durante la audiencia, el juez Alvin Hellerstein cuestionó la postura de la fiscalía de bloquear fondos venezolanos para la defensa de Maduro y afirmó que el expresidente “ya no es una amenaza para la seguridad nacional”, una declaración que abrió un escenario inesperado en el proceso. Infobae

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, informó que ha podido conversar con su padre en prisión y lo encontró sereno y seguro de su inocencia. Antes y durante la audiencia, simpatizantes de Maduro se reunieron en puntos de Caracas para pedir la libertad de la pareja, organizando actos culturales y cadenas de oración. El Espectador

La carta llega en un momento de profunda reorganización del poder en Venezuela. Desde que asumió como presidenta encargada, Rodríguez ha realizado concesiones significativas a las demandas de la oposición y de Estados Unidos mientras intenta preservar la estructura del chavismo. Según AP, Rodríguez anunció el 18 de marzo la remoción del general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa durante más de once años y considerado un pilar del respaldo militar a Maduro, reemplazándolo por el general Gustavo González López, un oficial con amplia trayectoria en inteligencia. PBS El gobierno también ha efectuado una profunda reestructuración del gabinete y arrestado a empresarios cercanos a Maduro como Wilmer Ruperti y Alex Saab.

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura.