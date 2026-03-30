Interceptan en Uruguay encomiendas con droga enviada desde EE.UU.; dos condenados por narcotráfico

Las autoridades indicaron que los procedimientos forman parte de acciones de control en puntos estratégicos del país para combatir el narcotráfico.

La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay informó sobre la detención y condena de dos personas por tráfico de estupefacientes tras una serie de operativos realizados en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en las afueras de Montevideo, que incluyeron la interceptación de encomiendas internacionales y controles a pasajeros.

Las actuaciones, coordinadas con la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas bajo supervisión de la Fiscalía de Segundo Turno de Ciudad de la Costa, permitieron incautar cargamentos de marihuana tipo hachís, droga sintética y cocaína en tres procedimientos distintos durante marzo.

A comienzos de mes, funcionarios aduaneros interceptaron una encomienda proveniente de Estados Unidos con destino a Montevideo que contenía ocho envoltorios con casi dos kilogramos de sustancia vegetal y un paquete adicional de 976 gramos de sustancia amarillenta, identificadas mediante pruebas de campo como marihuana tipo hachís y droga sintética. La investigación derivó en la detención de un ciudadano brasileño de 26 años, condenado por asociación para delinquir agravada, tentativa de importación de drogas y desacato agravado, con una pena de tres años de penitenciaría.

El 5 de marzo se detectó una segunda encomienda, también procedente de Estados Unidos, con 935 gramos de marihuana tipo hachís ocultos entre otros objetos. El 23 de marzo, durante controles de rutina, fue detenida una ciudadana griega que arribó desde Ecuador transportando cocaína oculta en recipientes con líquidos. Fue condenada como autora de tentativa de importación de estupefacientes y recibió una pena de tres años y cuatro meses de prisión.

Las autoridades indicaron que los procedimientos forman parte de acciones de control en puntos estratégicos del país para combatir el narcotráfico.