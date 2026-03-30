EE.UU. permite la llegada de un petrolero ruso a Cuba en una flexibilización del bloqueo energético

El petrolero Anatoly Kolodkin está sancionado por EE. UU., la Unión Europea y el Reino Unido. La administración Trump flexibilizó temporalmente sanciones contra Rusia en los mercados mundiales

Estados Unidos autorizó el paso de un buque petrolero ruso cargado de crudo con destino a Cuba, en lo que constituye la primera flexibilización del bloqueo energético de facto que Washington impuso sobre la isla desde comienzos de año, según informó The New York Times citando a un funcionario estadounidense.

El buque cisterna Anatoly Kolodkin, de bandera rusa y propiedad de la estatal Sovcomflot, zarpó del puerto de Primorsk con un cargamento estimado entre 650.000 y 730.000 barriles de crudo. Datos de rastreo marítimo mostraron este domingo que el petrolero se encontraba frente al extremo oriental de Cuba tras ingresar en la zona económica exclusiva de la isla. Se espera que atraque en el puerto de Matanzas el martes, en lo que sería la primera importación de petróleo para Cuba en más de tres meses.

El motivo por el cual la Guardia Costera estadounidense permitió el paso del buque no ha sido aclarado. Un bloqueo por la fuerza, sin embargo, habría elevado las tensiones en el mar con Rusia. La Guardia Costera remitió las consultas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato.

El cargamento representará un alivio significativo para la isla, que atraviesa una crisis energética severa con apagones generalizados y racionamiento de gasolina. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha afirmado que el país encadena tres meses sin recibir importaciones de petróleo. La crisis se agravó tras la captura de Nicolás Maduro en enero, que cortó el suministro venezolano del que Cuba dependía en condiciones preferenciales.

El petrolero Anatoly Kolodkin está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido. La administración Trump flexibilizó temporalmente sanciones contra Rusia para mejorar el flujo de crudo en los mercados mundiales tras las disrupciones provocadas por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Rusia había anunciado semanas atrás que estudiaba enviar crudo a Cuba por razones humanitarias, a pesar de que la decisión implicaba un desafío directo a Washington. El buque declaró inicialmente un destino genérico al zarpar el 8 de marzo y fue escoltado por un navío de guerra ruso durante su travesía por aguas europeas.

La autorización llega días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmara que la Casa Blanca busca un cambio de liderazgo en la isla. “La economía cubana necesita cambiar, y su economía no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno”, declaró el viernes desde Miami. El propio Trump aseguró ese mismo día que, tras la caída de Venezuela y el ataque a Irán, “Cuba será la siguiente”.