Fuerte suba de combustibles en Chile desata las primeras protestas contra el gobierno de Kast

Kast defendió la medida y la presentó como una decisión de transparencia fiscal. “Hablar con la verdad nos da mucha tranquilidad. Una alternativa era endeudar más a la nación”

El gobierno del presidente chileno José Antonio Kast enfrentó esta semana las primeras protestas callejeras desde su asunción el 11 de marzo, después de que un alza histórica en los precios de los combustibles golpeara el bolsillo de los consumidores y erosionara rápidamente el respaldo público al mandatario de derecha.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el lunes que a partir de la madrugada del jueves el precio de la nafta subiría un 32% y el del gasoil un 62%, tras activar una cláusula del mecanismo de estabilización de precios de combustibles (Mepco) para alinear los valores domésticos con la escalada internacional del crudo, vinculada al conflicto en Medio Oriente. Las autoridades argumentaron que las finanzas públicas ya no podían absorber el costo de los subsidios, estimado en unos 140 millones de dólares semanales.

La reacción fue inmediata. Largas filas se formaron en las estaciones de servicio antes de la entrada en vigencia de los nuevos precios, con reportes de desabastecimiento en varias zonas. El jueves, manifestaciones estudiantiles en el centro de Santiago fueron reprimidas con carros hidrantes y gas pimienta cuando la movilización pasó frente al Palacio de La Moneda. Los estudiantes protestaban también contra recortes del 3% en el presupuesto educativo y la limitación de la gratuidad universitaria a menores de 30 años.

En la noche del miércoles, el Congreso aprobó en ambas cámaras una ley de medidas paliativas para contener el impacto en el combustible doméstico, utilizado para cocinar y calefaccionar viviendas, e incluyó bonos para abaratar tarifas de transporte público, taxis y transporte escolar. El gobierno también congeló las tarifas del transporte público en la región metropolitana hasta diciembre. Sin embargo, según Reuters, una encuesta de la consultora Cadem mostró que la aprobación de Kast cayó cuatro puntos a 47%, con la desaprobación superando por primera vez a la aprobación, y un 59% de los consultados considerando que el alza podría haberse evitado. U.S. News & World Report

Kast defendió la medida y la presentó como una decisión de transparencia fiscal. “Hablar con la verdad nos da mucha tranquilidad. Una alternativa era endeudar más a la nación. Eso termina pagándose más caro”, afirmó en conferencia de prensa. Al mismo tiempo, advirtió a los manifestantes que no utilizaran el metro para protestar, en alusión a las movilizaciones de 2019 que se iniciaron en el sistema de transporte de Santiago.

La excandidata presidencial Evelyn Matthei, de la derechista Unión Demócrata Independiente, reclamó un recorte del gasto político y el cierre de embajadas para compensar el impacto. Desde la izquierda, el diputado Gonzalo Winter reprochó que Kast había grabado videos frente a estaciones de servicio culpando al entonces presidente Gabriel Boric por los precios del combustible cuando era opositor.

Los recortes de Kast se extienden a otras áreas sensibles. El presupuesto del Ministerio de Seguridad fue reducido en unos 78 millones de dólares, con la mayor parte del ajuste aplicado a las policías, una decisión que analistas señalaron como contradictoria con las promesas de campaña del mandatario.