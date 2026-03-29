Abogada argentina retenida en Brasil por injuria racial afronta nueva incertidumbre judicial

Páez fue filmada realizando gestos racistas contra empleados de un bar en el barrio de Ipanema

Agostina Páez, una abogada e influencer argentina de 29 años oriunda de la provincia de Santiago del Estero, permanece retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero, cuando fue filmada realizando gestos racistas contra empleados de un bar en el barrio de Ipanema. El video se viralizó rápidamente y derivó en tres denuncias penales por injuria racial, delito que en Brasil contempla penas de entre dos y cinco años de prisión por cada episodio.

La causa dio un giro inesperado tras la audiencia celebrada el martes 24 de marzo ante el Tribunal Penal N.º 37 de Río de Janeiro. La fiscalía brasileña unificó las tres acusaciones en un solo delito continuado, reduciendo la pena potencial máxima de 15 años a un mínimo de dos años, sustituible por servicios comunitarios y una reparación económica a las víctimas.

Tanto la fiscalía como la querella prestaron conformidad para que Páez regresara a Argentina y cumpliera las medidas alternativas desde su provincia. El propio juez, Guilherme Schilling Pollo Duarte, avaló verbalmente esa posibilidad durante la sesión, que se extendió por más de tres horas.

Sin embargo, horas después el magistrado revirtió su postura en la resolución escrita y ordenó mantener las medidas cautelares —tobillera electrónica y prohibición de salir del país— hasta dictar el fallo definitivo, que podría demorar entre 15 y 20 días. La defensa, encabezada por la abogada Carla Junqueira, calificó la decisión como insólita y presentó un recurso de habeas corpus para intentar revertirla. El equipo legal de Páez atribuyó el cambio de criterio a las declaraciones que la acusada realizó ante la prensa tras la audiencia.

Los posibles escenarios incluyen desde la homologación del acuerdo entre las partes con pena sustituida por medidas alternativas, hasta la continuación del proceso penal hacia un juicio completo si el juez considera insuficiente la pena propuesta. Según la fiscalía, Páez debería abonar cerca de 50.000 dólares a cada una de las tres víctimas en concepto de resarcimiento, según reportó AP.

El caso también generó tensión política en Argentina. El gobierno del presidente Javier Milei destacó la asistencia consular brindada, mientras que la senadora Patricia Bullrich cuestionó públicamente a quienes intentaron atribuirse la gestión diplomática por el retorno de Páez.

Páez permanece en Río de Janeiro a la espera de la resolución judicial. La defensa busca acelerar la presentación de alegatos finales para reducir los plazos de permanencia forzada en territorio brasileño.