Tribunal de Nueva York revoca fallo de US$ 16.000 millones contra Argentina por caso YPF

El tribunal sostuvo que la jueza de primera instancia Loretta Preska realizó una interpretación errónea de la legislación argentina al tratar los estatutos de YPF como un contrato bilateral

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este jueves el fallo que obligaba a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares como compensación a accionistas minoritarios de YPF por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión, adoptada con un voto en disidencia, representa la mayor victoria judicial del Estado argentino en el exterior en más de una década de litigio.

El tribunal sostuvo que la jueza de primera instancia Loretta Preska realizó una interpretación errónea de la legislación argentina al tratar los estatutos de YPF como un contrato bilateral. “Las demandas de los demandantes por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación”, señala la sentencia, que ordena devolver el caso a la instancia inferior.

Los demandantes —Petersen Energía y Eton Park, patrocinados por el fondo británico Burford Capital— alegaban que Argentina no les ofreció las mismas condiciones que a la española Repsol cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones de la petrolera. Preska les había dado la razón en 2023, ordenando el pago con intereses al 5,42% anual.

El abogado principal de Argentina, Robert J. Giuffra Jr., del estudio Sullivan & Cromwell, afirmó que el fallo “reivindica plenamente la posición de Argentina” y señaló que Burford había adquirido los derechos de litigio “por tan solo 15 millones de euros y pretendía convertir los tribunales estadounidenses en un casino mediante su propia interpretación de la ley argentina”. Tras conocerse la decisión, las acciones de Burford se desplomaron más de un 40%, mientras que las de YPF avanzaron un 5%.

El presidente Javier Milei celebró el fallo en redes sociales y en cadena nacional, calificándolo de “sentencia histórica” y asegurando que el pago que Argentina evita equivale a “70 millones de jubilaciones mínimas”. Milei responsabilizó a Fernández de Kirchner y al actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof —quien era ministro de Economía al momento de la expropiación—, y anticipó que enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones.

GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!!

TMAP.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/OwNnppGr8p — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

Sin embargo, el especialista en litigios internacionales Sebastián Maril advirtió que el caso “legalmente no se terminó”. Los demandantes pueden solicitar una revisión en pleno por parte del Segundo Circuito o, como recurso final, acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Maril también cuestionó la atribución del mérito al gobierno actual: “Desde que comenzó el juicio han pasado cuatro gobiernos en Argentina y los cuatro han mantenido la misma estrategia. El mérito es de la Procuración argentina”.

El analista señaló además que el fallo podría sentar un precedente complejo para inversores internacionales, dado que el estatuto de YPF era previo a la ley de expropiación aprobada por el Congreso argentino, lo que podría abrir la puerta a que otros gobiernos sigan pasos similares.

La decisión llega en un momento políticamente oportuno para Milei, cuya imagen se ha visto afectada en las últimas semanas por la investigación judicial sobre la criptoestafa $Libra, que el presidente difundió a través de redes sociales, y por cuestionamientos a los gastos de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.