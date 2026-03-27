Falklands, mejoran las finanzas, tras recortes en gastos del gobierno

La Tesorería por su parte se vio favorecida pues registró un incremento en los impuestos a las empresas y de rentas personales en lo que va del ejercicio.

Vuelco positive en las finanzas de las Islas Falkland, según lo informado esta semana por el Contador Senior de la Tesorería Darren McDowell ante la Comisión Permanente de Finanzas. En efecto en el estimativo primario para la totalidad del ejercicio, a finales del mes de febrero, es un pequeño superávit de £6.7 millones comparado con el déficit de £0,7 millones a finales de enero.

El contador explicó que los cambios en el estimativo surgieron ante todo por la revisión de los presupuestos que se realizara con los Directores de los distintos departamentos del gobierno, FIG, y las proyecciones de sus erogaciones anuales, lo cual “condujo a significativos cambios” en esas proyecciones, a la vez que demostraron. “un reflejo bastante acertado de donde es que nos encontramos al momento”

McDowell hizo mención de algunos ingresos y egresos en las distintas direcciones, y entre varios eligió menores gastos en materia de Servicios de Salud y Sociales, especialmente a partir del enfoque “pesimista” con que se habían encarado la proyección de gastos en Tussac House, la recientemente inaugurada moderna residencia para la tercera edad.

También se identificó un déficit en el Departamento de Servicios Comerciales, atribuibles a los pagos compensatorios y contractuales para con Sure, (proveedora de servicios telefónicos y comunicaciones), los cuales al momento ya sumaban £1 millón. Algo similar con los costos de combustible y lubricantes para FIGAS (transporte aéreo de pasajeros y cargas), con una reducción en el presupuesto 2025/26.

La Tesorería por su parte se vio favorecida también pues se ha registrado un incremento en los impuestos a las empresas y de rentas personales en lo que va del ejercicio. Si bien se aclaró que una caída puede esperarse para el ejercicio completo, pero igualmente resultará positivo para el presupuesto en general.

Un monto considerable no ejecutado correspondiente al Plan de Desarrollo de las Islas fue incluido del orden de 1,7 millones, el cual se encontraba adjudicado y congelado para Museos.

Concluyendo el contador McDowell sostuvo que la Tesorería continuará a trabajar junto a los Directores de los distintos departamentos para ver si hay más espacios para mejorar, pero asimismo advirtió que existía un “nivel de incertidumbre” del momento que podrían sucederse cambios, pero se puede decir que “el proyectado superávit es considerado un estimativo razonable”.

Los legisladores aceptaron el informe del Contador sin mayor discusión a no ser una pregunta de MLA Jack Ford en cuanto a una erogación de £650.00 pago a Agentes de Impuestos del Reino Unido. La Gerente Administradora del gobierno, Dra. Andrea Clausen, dijo que correspondió a pagos realizados a Freshfields, especialistas en la liquidación de impuestos y transacciones internacionales. (Fuente Penguin News)