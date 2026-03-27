Falklands afronta aumento de costos en planta eléctrica y más turbinas eólicas

Las turbinas eólicas son claramente visibles en las proximidades de la capital Stanley

La planta de respaldo, la cual ya tiene más de medio siglo debe ser renovada,

Los costos de la nueva planta generadora de energía impulsada a diésel y de equipos para las turbinas eólicas, junto a plazos de construcción y entrega de obras, fueron varias de las preguntas que planteó el legislador MLA Lewis Clifton durante la sesión de la Asamblea de las Falklands en el correr de esta semana.

MLA Clifton resaltó que las sumas adjudicadas para el conjunto de obras, habían sufrido un aumento de costos respecto a la última Asamblea Legislativa cuando se aprobaron los contratos de inversión y montos presupuestales, debido a detalles en la planificación ingenieril y las notorias demoras en la llegada de los embarques.

El legislador MLA Dean Dent dijo que las decisiones finales en materia de costos y cronogramas no se habían realizado aún, incluyendo una serie de informes que serían elevados al Consejo Ejecutivo para su consideración durante el mes de abril.

De todos modos MLA Dent confirmó que el costo de la nueva planta de energía se había incrementado desde una suma inicial de £64 millones a £74 millones, además de un adjunto en que se estimaba que los costos podían seguir creciendo. Pero las cifras finales no pueden hacerse públicas aún, pues varios de los contratos aun no estaban cerrados.

Igualmente los costos de ls turbinas eólicas también se descuenta que se incrementarán sobre todo por la demora en el despacho de equipos para manejo de especialistas. Las demoras implican que las empresas contratadas no han podido terminar con el proyecto dentro del marco de tiempo acordado originalmente, lo cual obviamente implica una mayor demora.

MLA Dent adelantó que el Consejo Ejecutivo será quien determine si la instalación de nuevas turbinas eólicas procederá más tarde, en el correr del año, o serán retrasadas, ya sea a septiembre, o enero del 2027.

Explicó que no existían diferencias significativas de costos entre las fechas mencionadas, si bien enero “nos presentaría menos complicaciones para la certificación”.

También agregó que ha habido problemas para el acople del servicio entre las turbinas eólicas y la planta de energía a combustible, pero eso sería algo que quedará para la decisión del Consejo Ejecutivo, el cual tendrá que considerar costos finales y arreglos para la entrega de equipos y venida de especialistas.

Más detalles sobre la totalidad de la operativa, sus costos, y plazos en tiempo, pueden esperarse tras la reunión del Consejo Ejecutivo del mes de abril, concluyó MLA Dent.

Falklands, aprovechando el viento, ha sido pionera en la instalación de turbinas eólicas, el cual cuando sopla puede generar hasta el 60% o más del consumo de la capital, pero también cuando no sopla lo suficiente, se deben contar con una planta generadora de respaldo a combustible..

Tormenta eléctrica y apagón

La capital de las Falklands, Stanley, sufrió un apagón el pasado 25 de marzo, a causa de una tormenta eléctrica, y el Departamento de Obras Públicas intenta determinar con exactitud donde hizo impacto el rayo demoledor.

El Departamento de Obras Públicas dijo en un comunicado que “equipos de las plantas de energía respondieron de inmediato al apagón y pudieron restaurar el servicio poco tiempo después. Un segundo apagón ocurrió algo más tarde durante el proceso de poner en línea al colector Oeste, lo cual nuevamente afectó al servicio.

Al viernes la electricidad ya ha sido reconectada en prácticamente todas las áreas. Sin embargo el tambo y la procesadora de leche, junto a la planta de faena, FIMCO, permanecían sin electricidad. “Nuestros equipos están trabajando con diligencia y mucho cuidado para reconectar el servicio lo antes posible. Más información será disponible a medida que las reparaciones avanzan. (fuente Penguin News)