Uruguay: el ministro de Economía revela presión diaria de EE.UU. para romper lazos comerciales con China

El jerarca advirtió que si Uruguay no accede a las demandas de Washington, el vínculo comercial con la administración de Donald Trump “no va a mejorar y puede estar peor”

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, reveló ante el empresariado que Estados Unidos ejerce una presión “inimaginable” e “insostenible” para que el país “rompa” su relación comercial con China, según informó el semanario Búsqueda citando a varios asistentes a una reunión privada con la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) celebrada el martes 24 de marzo.

El jerarca advirtió que si Uruguay no accede a las demandas de Washington, el vínculo comercial con la administración de Donald Trump “no va a mejorar y puede estar peor”. Según los asistentes consultados por el semanario, Oddone transmitió que esa presión se ejerce a diario y en los distintos ámbitos de relacionamiento que mantienen ambos países.

La revelación se produce en un momento delicado para Uruguay. La economía creció un 1,8% en 2025, por debajo del 2,6% previsto por el gobierno, y las proyecciones para 2026 ya fueron recortadas por los analistas a un 1,6%. China es el principal socio comercial del país sudamericano y un destino clave para sus exportaciones de carne, soja y celulosa.

Oddone realizó estas declaraciones en un encuentro privado con más de una veintena de presidentes y representantes de cámaras empresariales, al que también asistió el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. La reunión, que se extendió por más de dos horas en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, abordó una agenda amplia y tuvo momentos de intercambio acalorado.

Según los asistentes citados por Búsqueda, el ministro reconoció tener “poco margen de maniobra” tanto por la herencia recibida como por las diferencias internas en la coalición de gobierno para impulsar reformas. Frente a los reclamos del sector privado por un Estado “gordo” y lento, Oddone pidió ver el “vaso medio lleno” de la gestión, argumentando que la economía uruguaya crece pese a un contexto internacional “muy complejo” en el que el país está “nadando en dulce de leche”.

El titular de Economía reiteró que Uruguay no se convertirá en un “país barato” y que la mejora de la competitividad no pasa por el precio del dólar, sino por cambios microeconómicos orientados a agilizar y reducir costos al comercio exterior, junto con medidas focalizadas como las anunciadas el miércoles 25 de marzo para proteger el comercio local en la frontera con Argentina.

La reunión incluyó un cruce con el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, quien planteó un panorama negativo para la inversión privada y expresó disconformidad con la falta de reformas. Oddone respondió pidiendo que le indicaran medidas concretas y que se pusieran en su lugar.

Consultado por Búsqueda, Oddone declinó hacer comentarios sobre la reunión por tratarse de un encuentro de carácter privado. Algunos ejecutivos salieron con una sensación “agridulce”, mientras que otros se mostraron satisfechos con las explicaciones del gobierno. Según las fuentes, el ministro cerró con una arenga optimista: “Créanme que nos va a ir bien”, apelando a las fortalezas del país para atravesar el escenario internacional.

Las declaraciones de Oddone ponen en primer plano la tensión que enfrenta Uruguay entre sus dos principales socios comerciales en un contexto de creciente rivalidad geopolítica entre Washington y Pekín, una presión que se suma a la desaceleración económica regional y a la incertidumbre generada por la política arancelaria de la administración Trump.