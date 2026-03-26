Rodríguez promete “seguridad jurídica” a inversores mientras Machado compite por la atención desde Texas

La intervención de Rodríguez se produjo un día antes de la comparecencia de Nicolás Maduro ante un tribunal de Nueva York

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó este miércoles por videoconferencia en el foro de inversión FII Priority en Miami, donde aseguró ante inversores estadounidenses, saudíes y latinoamericanos que su gobierno está impulsando reformas para garantizar la “seguridad jurídica” de las inversiones en el país.

“Es importante que el inversionista sepa que, indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, hay leyes en Venezuela que permitan retorno de sus inversiones de manera seria”, afirmó Rodríguez desde Caracas. La mandataria destacó que el país atraviesa un proceso de reformas orientado a diversificar la economía más allá de los hidrocarburos, con crecimiento en sectores como construcción, banca, minería y manufactura.

Rodríguez mencionó la nueva ley de hidrocarburos ya promulgada y la incorporación de mecanismos de arbitraje nacional e internacional para la resolución de conflictos. También envió un mensaje directo al presidente Donald Trump, agradeciendo la disposición de ambos gobiernos para construir una agenda diplomática bilateral tras años de tensiones.

Mientras tanto, la líder opositora María Corina Machado intervino desde Houston en la conferencia energética CERAWeek, donde también lanzó un llamado a los inversores y prometió que Venezuela honrará sus contratos si se celebran elecciones presidenciales “justas y libres”. Machado propuso la creación de un organismo independiente para la gestión de hidrocarburos sin intervención estatal.

La intervención de Rodríguez se produjo un día antes de la comparecencia de Nicolás Maduro ante un tribunal de Nueva York, donde será juzgado tras su captura por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores. Rodríguez no aludió a las circunstancias de su llegada al poder tras la operación militar estadounidense.

Esta semana, una delegación diplomática venezolana encabezada por Félix Plasencia viajará a Washington para establecer una representación permanente, según anunció Rodríguez. Será la contraparte de la enviada estadounidense Laura Dogu, instalada en Caracas desde hace casi dos meses.

El foro FII Priority, respaldado por el fondo soberano de Arabia Saudí y conocido como el “Davos del desierto”, espera la participación del presidente Trump este viernes.