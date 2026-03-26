Maduro comparece ante un tribunal de Nueva York en audiencia clave sobre su defensa legal

El proceso se desarrolla en un contexto de intensa actividad diplomática entre Caracas y Washington

El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen este jueves 26 de marzo ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en una segunda audiencia dentro del proceso judicial que enfrentan en Estados Unidos tras su captura en enero en una operación militar estadounidense.

Ambos se declararon inocentes en su primera comparecencia el 5 de enero, apenas días después de ser detenidos en Caracas. Maduro enfrenta cuatro cargos: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer armas de guerra, y un cuarto por posesión directa de armamento. Flores afronta cargos similares, incluyendo dos por conspiración para importar cocaína y otros vinculados a la posesión de armas.

El eje central de la audiencia del jueves es una moción presentada por la defensa para desestimar el caso. Los abogados de ambos acusados argumentan que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde 2015 impiden el acceso a fondos del gobierno venezolano que, según la legislación de ese país, deberían cubrir los gastos de su representación legal. La defensa sostiene que esta situación vulnera el derecho constitucional de los acusados a elegir abogado.

La Fiscalía rechaza ese argumento y mantiene que Maduro y Flores pueden recurrir a defensores públicos si carecen de recursos para contratar abogados privados. El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, deberá decidir si acepta la moción y desestima el caso, la rechaza o propone una solución intermedia.

El proceso se desarrolla en un contexto de intensa actividad diplomática entre Caracas y Washington. La presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro, participó este miércoles en el foro de inversión FII Priority en Miami, donde destacó las reformas económicas en curso y agradeció la disposición del presidente Donald Trump para construir una agenda bilateral. Una delegación diplomática venezolana encabezada por Félix Plasencia viajará esta semana a Washington para establecer una representación permanente.

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, aseguró en un video en redes sociales que sus padres se encuentran en buen estado. “Están muy bien, fuertes, con mucho ánimo”, afirmó, agregando que su padre realiza ejercicios diariamente y que la audiencia servirá para “seguir elevando la verdad de Venezuela”.

El caso es considerado uno de los procesos judiciales más inusuales en la historia de las relaciones entre ambos países, con implicaciones que trascienden el ámbito judicial y se insertan en la compleja reconfiguración geopolítica de la región.