Juez rechaza desestimar el caso contra Maduro pero cuestiona el bloqueo de fondos para su defensa

La defensa había solicitado en febrero la desestimación después de que la OFAC denegara a los acusados una licencia para pagar a sus abogados con fondos del gobierno venezolano

El juez federal Alvin Hellerstein rechazó este jueves la petición de la defensa de desestimar los cargos contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en una segunda audiencia celebrada en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York que se prolongó de forma inusual por el debate sobre la financiación de su representación legal.

“No voy a desestimar el caso”, declaró Hellerstein, de 92 años, aunque aún debe confirmar su decisión de manera oficial. La defensa había solicitado en febrero la desestimación después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) denegara a los acusados una licencia para pagar a sus abogados con fondos del gobierno venezolano. La OFAC llegó a conceder una licencia el 9 de febrero, pero la revocó tres horas después.

Si bien rechazó la desestimación, Hellerstein cuestionó la justificación del Departamento de Justicia para impedir el acceso a esos fondos. “El acusado está aquí; Flores está aquí. Ya no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, señaló el juez, argumentando que Washington ha flexibilizado las sanciones contra Venezuela desde la captura de Maduro el 3 de enero. “El derecho que aquí se ve implicado —y que prevalece sobre otros derechos— es el derecho a contar con asistencia letrada constitucional”, añadió.

El fiscal Kyle Wirshba respondió que las sanciones se fundamentan en intereses vigentes de seguridad nacional y política exterior, y que permitir a los acusados acceder a los fondos venezolanos para costear su defensa “socavaría las sanciones”. La fiscalía sostiene que Maduro y Flores pueden recurrir a defensores públicos si no pueden pagar abogados privados, algo que la defensa considera una vulneración de la Sexta Enmienda constitucional.

El abogado principal de Maduro, Barry Pollack —quien representó al fundador de WikiLeaks, Julian Assange—, ha manifestado repetidamente su intención de retirarse del caso si el gobierno venezolano no puede cubrir sus honorarios. Hellerstein se pronunciará posteriormente sobre la cuestión de la financiación y fijará fecha para una nueva audiencia.

Maduro y Flores acudieron al tribunal con uniformes carcelarios de color beige. El expresidente entró sonriendo, aunque durante la vista se mostró nervioso. Parecía más delgado que en la audiencia de enero, según observadores presentes en la sala. El abogado de Flores solicitó al juez que se le practique un electrocardiograma por problemas de salud no detallados.

Antes de la audiencia, el presidente Donald Trump declaró a los periodistas que se presentarán cargos adicionales contra Maduro, sin ofrecer detalles. El fiscal del caso, Jay Clayton, solicitó además que se prohíba a los acusados compartir material probatorio con los cuatro coacusados prófugos, entre ellos Diosdado Cabello y el hijo de Maduro, alegando un “riesgo real de violencia” contra testigos y sus familias en Venezuela.

El juicio podría demorar entre uno y dos años, lo que ha generado interrogantes sobre la capacidad de Hellerstein para presidir un proceso tan prolongado. Según el New York Times, el juez fue visto quedándose dormido durante una vista el año pasado.