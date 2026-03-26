Falklands, entrenadora olímpica de USA capacita equipo de Tiro al Blanco con Arco

Karin encantada durante una visita a las pingüineras de las Falklands. (Foto PN)

Los entusiastas del tiro al blanco con arco de las Islas Falkland están de para bienes: la entrenadora del equipo olímpico de Estados Unidos en la disciplina, Karin Bock se encuentra en las Islas brindando algunas clases prácticas y teóricas.

El nexo surgió en México donde Karin conoció a Bill Charter durante la competencia internacional de tiro al blanco con arco en los Juegos Panamericanos, celebrada el año pasado y se mostró interesada en promocionar y mejorar el estilo de su “discípulo”.

También se mostró interesada en visitar las Falklands para ayudar a entrenar al resto del equipo con vistas a la competencia a tener lugar en las Feroe en 2027, Como resultado de ello la visita de Karin durante dos semanas en marzo ha sido un gran éxito.

Karin implementó un programa estructural para ayudar a los integrantes del club de Tiro al blanco con arco de las Falklands, “a mantenerse en forma y practicando a la vez de entrenarse en su ausencia”

En definitiva durante esas dos semanas hubo más de veinte sesiones de entrenamiento tanto en grupo como individuales. Karin además brindó un seminario en varios capítulos sobre la “psicología del deporte competitivo en la Cámara de Comercio, con la esperanza que todos los integrantes del club que asistieron a las conferencias logren mejores resultados, mediante el avance de a pequeñas metas junto a una forma de auto alentarse para seguir con la competencia, y otros piques.

Karin seguirá en contacto con sus alumnos mediante llamadas de video y se espera que repita la visita a las Falklands el año siguiente, en anticipación de los Juegos de las Islas a desarrollarse en las Feroe.

Durante su estadía en las Islas Karin pudo visitar Kidney Island, Volunteer Point, Goose Green y Darwin, y según sus propias palabras está muy interesada en incrementar la lista de lugares a recorrer cuando retorne en el 2027.

El Club de Tiro al Blanco con Arco aprovechó para informar que en el correr de este año tiene pensado enviar un equipo al Campeonato Abierto de América del Sur de dicha disciplina a la vez que al Gran Premio de las Américas ambos a tener lugar en mayo, en Santiago de Chile.

Seguramente concurran Bill Charter, Mark Lewis y Louise Clarke y el Club agregó al anuncio en Facebook, “sabemos que no ganaremos medalla alguna en campeonatos internacionales, como en el de Chile, pero la experiencia de participar será inmensa. No solo como espectadores, sino también disparando con el arco junto a los mejores arqueros del mundo, es algo que no tiene precio”. (Fuente Penguin News)