Falklands, centro genético permitió mejorar micraje de lanas y peso de carcasa ovina

Vista de un día de remate de carneros y de fiesta en el centro genético de Saladero (Foto FI Wool Co)

La contribuciones del centro de mejoramiento genético de razas ovinas y bovinas de las Islas Falkland fueron detalladas en un informe ante la Comisión Asesora Agrícola del gobierno de las Islas, junto a los desafíos que dicha actividad enfrenta.

El fondo de mejoramiento genético funciona en un campo de más de 2.000 hectáreas, en una zona denominada Saladero y es considerado vital para el desarrollo económico agrícola de las Islas además de centro experimental de investigación y de colaboración con el sector privado.

Según el informe presentado ante la Comisión estima que el mejoramiento genético del rebaño ayudó a incrementar el valor de la zafra de lana de Falklands en £27.98 millones entre 2016 y 2025, lo cual equivale a un beneficio en torno a £62 por cada £1 invertida.

El Director de Agricultura del gobierno Matt Davies resaltó que el centro de Saladero trabaja con un desembolso anual promedio de £45,000, y destacó que “la labor del centro de Saladero y el rebaño de carneros que analiza y promociona, han sido vitales para las Falklands en el correr de varios años…”

De todos modos el Director Davies igualmente se refirió a varios desafíos operacionales incluyendo demoras en el mantenimiento de infraestructuras tales como el galpón de esquila, potreros, comodidades para quienes trabajan con los grupos de animales y los alambrados. También se mencionaron problemas durante 2025/26 con las labores de cruzamiento de sangres de los ovinos por falta de personal.

Sin embargo se explicó que se están encarando reparaciones y desafíos de mantenimiento en los alambrados, y en las instalaciones de alojamiento del personal, para lo cual se cuenta con la colaboración del Departamento de Obras Públicas. Asimismo se han considerado cambios en el gerenciamiento. Por ejemplo un servicio tercerizado introducido en 2022/23, ha demostrado ser más oneroso y menos capacitado para suministrar el seguimiento día a día, 7/24, tal cual es requerido por los cruzamientos de los distintos grupos de animales.



De todos modos, Saladero ya ha alcanzado uno de los objetivos que se había impuesto hace cinco años, es decir que las lanas gruesas de las Falklands desciendan a un promedio de 22 micras, aún insuficiente, pero muy alentador.

Al igual que el peso del vellón de cada ovino promedie cinco kilos y la carcasa de animales adultos alcance un peso vivo de 45 kilos. Logros en base a un índice de selección de sangres de ovinos con el propósito de las metas mencionadas.

De la misma manera la investigación genética de cruzamientos con carneros Polwarth, raza que se destaca por ser más resistente a parásitos intestinales. Asimismo se está implementando un sistema de trabajo abierto, de forma que los productores rurales de Falklands tengan mayor acceso a detalles y distintas experimentaciones con las investigaciones que se realizan en Saladero.

Anualmente en marzo, Saladero realiza un remate de carneros en plenitud para la mejora de rebaños, y en menor escala se ‘alquilan’ toros hasta por un año, también para intentar mejorar calidad del ganado de carne.

Pero además del manejo genético con ovinos y bovinos, Saladero ha recibido expertos en el mejoramiento de pasturas para que una alimentación de calidad permita aprovechar las condiciones superiores de los cruzamientos, como también en el manejo de potreros, la escasez de agua y de variedades que ayuden a fijar nitrógeno en los suelos acídicos, mayoritarios en Falklands.