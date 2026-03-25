Venezuela envía una delegación diplomática a Washington para formalizar el restablecimiento de relaciones con EE UU

“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político”, declaró Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes que una delegación de diplomáticos venezolanos viajará esta semana a Washington para avanzar en la normalización de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, rotas desde 2019.

“Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros gobiernos”, declaró Rodríguez durante un encuentro con inversionistas transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

El grupo, integrado por funcionarios designados por la Cancillería, tiene como objetivo instalar la representación diplomática venezolana en la capital estadounidense, reactivar la expedición de pasaportes y legalizaciones, y restablecer la atención consular a la comunidad venezolana residente en Estados Unidos. El jefe de misión designado en Washington es Félix Plasencia, según informó el gobierno venezolano tras una reunión celebrada el 19 de marzo en el Palacio de Miraflores con una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

El viaje coincide con la entrada en vigor de la Licencia General 53, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. La disposición autoriza a instituciones bancarias y proveedores estadounidenses a ofrecer servicios a las misiones diplomáticas venezolanas, incluyendo la apertura de cuentas, el procesamiento de transferencias y el pago de gastos operativos para la embajada y los consulados. La licencia excluye operaciones vinculadas a bienes inmuebles.

Venezuela y Estados Unidos acordaron formalmente restablecer sus lazos diplomáticos el 5 de marzo, en un giro que se produjo tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en un operativo militar estadounidense en Caracas el 3 de enero. Maduro enfrenta cuatro cargos en un tribunal de Nueva York, incluyendo conspiración para narcotráfico y posesión de armas, con una audiencia prevista para el 26 de marzo. Flores está imputada en causas relacionadas.

Durante el encuentro con inversionistas, Rodríguez reiteró la solicitud a Washington de levantar las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela. “Le hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que no haya sanciones contra Venezuela, contra su economía”, declaró. La líder venezolana también instó a los empresarios presentes a invertir en el país, asegurando que cuentan con “garantías, seguridad jurídica y estabilidad”, según CNN.

El proceso de acercamiento se da en un contexto complejo: organizaciones de derechos humanos denuncian que el gobierno venezolano aún mantiene más de 500 presos políticos, pese a las medidas de amnistía anunciadas en las últimas semanas.